- Jeśli Ukraina zostanie zmuszona do oddania swojego terytorium Rosji, będzie to największa zdrada wobec europejskiego sojusznika od czasu Polski w 1945 roku - powiedział w brytyjskim parlamencie Ed Davey. W Wielkiej Brytanii doszło do burzliwej debaty o zapowiedziach Donalda Trumpa.

Zapowiedzi Donalda Trumpa o negocjacjach z Władimirem Putinem i jak najszybszym zakończeniu wojny w Ukrainie wywołały w czwartek burzliwą dyskusję w brytyjskim parlamencie.

Lider Liberalnych Demokratów Ed Davey wezwał izbę do uchwalenia nadzwyczajnej ustawy, która pozwoliłaby wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa. Davey zwrócił się do premiera Keira Starmera i podkreślił, że "nadszedł czasy, by Wielka Brytania objęła przywództwo".

"Największa zdrada od czasu Polski". Gorzkie słowa o końcu wojny w Ukrainie

Davey krytycznie wypowiadał się o możliwość zmuszenia Kijowa do faktycznej rezygnacji z części swojego terytorium.

- Jeśli Ukraina zostanie zmuszona do oddania swojego terytorium Rosji, będzie to największa zdrada wobec europejskiego sojusznika od czasu Polski w 1945 roku - powiedział lider Liberalnych Demokratów. Nawiązał w ten sposób do konferencji w Jałcie, kiedy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zgodziły się, by Polska znalazła się w bloku komunistycznym.

- Działania Trumpa oznaczają koniec pewnej ery dla Europy i naszego bezpieczeństwa. Teraz nadszedł czas, aby Wielka Brytania objęła przywództwo. Mówiliśmy od miesięcy, że jeśli Stany Zjednoczone tego nie zrobią, Europa musi - mówił dalej Davey.

- Rząd nie może sobie pozwolić na bierność, podczas gdy działania Trumpa zagrażają naszemu bezpieczeństwu gospodarczemu poprzez cła i naszemu bezpieczeństwu narodowemu poprzez umowę Trumpa z Rosją - argumentował polityk.

