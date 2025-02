W środę Donald Trump poinformował, że odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, a zespoły obu państw mają rozpocząć negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

- Najbardziej martwi mnie to, że nikt nie chce rozmawiać z Europejczykami w tej sprawie. (...) Do tego by nie doszło, gdybyśmy byli silni - ocenił w programie "Gość Wydarzeń" Patryk Jaki.

Zdaniem europosła PiS do tej sytuacji doprowadziły działania poprzedniego prezydenta USA Joe Bidena.

- Przekazywał im (Ukraińcom) tylko tyle broni i tylko tyle zgody na potencjalny atak, żeby mogła się jakoś bronić, ale żeby nie mogła przechylić szali na swoją korzyść - skomentował.

Negocjacje pokojowe bez Europejczyków. "Jesteśmy śmieszni"

Jaki podkreślił jednak, że głównym powodem, czemu Europejczycy nie siedzą obecnie przy stole negocjacyjnym, jest ich słabość.

- Rosja wystrzeliwuje około cztery razy więcej amunicji niż wszystkie państwa UE są w stanie wyprodukować. Nie mamy broni, nie mamy technologii, nie mamy armii, więc jesteśmy śmieszni - stwierdził.

Według Jakiego, do takiej sytuacji nie mogłoby dojść jeszcze dekady temu. - Jest tak dlatego, że zamiast zajmować się tworzeniem silnej gospodarki, armii, budowaniem siły tego kontynentu wydajemy pełno pieniędzy na rzeczy niepotrzebne, na głupią ideologię - uznał.

- Najwięcej pieniędzy w ostatnich latach wydaliśmy na to, żeby Ziemia się nie spaliła. Staliśmy się pośmiewiskiem świata - dodał.

Jak podkreślił, "gdybyśmy mieli siłę, to nie musielibyśmy nikogo prosić, żebyśmy usiedli przy stole". - A nie mamy tej siły dlatego, że wydajemy ogromną liczbę pieniędzy na rzeczy niepotrzebne - wskazuje wiceszef PiS.

Trump marginalizuje Europę. "Winna jest Unia Europejska"

Patryk Jaki przypomniał, że gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to wspólnota stanowiła ok. 90-proc. gospodarki Stanów Zjednoczonych, a teraz wartość ta spadła do 50 proc.

- Stało się tak od momentu, w którym zaczęliśmy wprowadzać te wszystkie zielone, głupie podatki, ETS itd. Europejska gospodarka stoi w miejscu, ledwo co się rozwija, my tylko konsumujemy - stwierdził.

Jak ocenił "przez to, że mamy niepoważnych, śmiesznych liderów Unii Europejskiej, siła naszej gospodarki spadła, a przez to spadła nasza siła polityczna".

- Winna jest Unia Europejska. Gdyby to była UE np. z 2004 roku, to Trump musiałby usiąść z nią do stołu - uważa europoseł.

Negocjacje pokojowe. "Nie jesteśmy przy stole przez Tuska"

Zdaniem Jakiego przy stole negocjacyjnym powinna teraz znaleźć się również Polska. - Polska ma do tego szczególny tytuł, bo jako jedna z niewielu wywiązała się ze wszystkich zobowiązań dotyczących budowy siły armii i swojej obronności - argumentował.

- Niestety, przez to, że Donald Tusk nazwał Donalda Trumpa agentem (rosyjskim - przyp. red.), no to nikt nie chce z nim rozmawiać - stwierdził. (...) Jeśli jest się kandydatem na polskiego premiera, to trzeba ważyć słowa w stosunku do kogoś, kto potem może rządzić mocarstwem, od którego może zależeć nasze bezpieczeństwo - stwierdził.

- Fakty są takie: przez nieodpowiedzialnych ideologów Unia nie siedzi przy stole, przez ludzi nieodpowiedzialnych takich jak Donald Tusk, który wyzywał Donalda Trumpa my (Polacy - przyp. red.) nie jesteśmy przy stole a powinniśmy - podsumował wiceszef PiS.