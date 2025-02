Amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym - USS Harry S. Truman zderzył się ze statkiem handlowym. Do incydentu doszło na Morzu Śródziemnym w pobliżu Egiptu. Według komunikatu amerykańskiej marynarki wojennej, nie doszło do poważnych uszkodzeń i nikt nie został ranny.

Lotniskowiec USS Harry S. Truman zderzył się ze statkiem handlowym Beskitas-M w pobliżu Port Said w Egipcie. Do incydentu doszło w środę około 23:46 czasu lokalnego. Amerykańska marynarka wojenna poinformowała, że nie był to poważny wypadek i "nie ma zagrożenia".

Wyjaśniono, że nikt nie został ranny i nie doszło do uszkodzenia jądrowego napędu jednostki. "Elektrownie napędowe są nienaruszone i znajdują się w bezpiecznym i stabilnym stanie" - przekazano. Dodano, że obecnie trwa dochodzenie w sprawie incydentu.

Morze Śródziemne. Zderzenie lotniskowca ze statkiem

Port Said znajduje się na północnym krańcu Kanału Sueskiego, gdzie łączy się z Morzem Śródziemnym. Lotniskowiec USS Harry S. Truman był w drodze powrotnej z Grecji na wody Morza Czerwonego.

W ostatnim czasie jednostka pływała po Morzu Czerwonym, po drugiej stronie kanału, gdzie brała udział w operacji mającej na celu udaremnianie ataków bojowników Huti na statki handlowe.

Lotniskowiec Harry S. Truman wszedł do służby w 1998 roku. Ma 333 metry długości i załogę liczącą 5 tys. członków. Na pokładzie o powierzchni ponad 18 tys. metrów kwadratowych bazuje 90 samolotów. Napęd dla statku zapewniają dwie siłownie jądrowe z reaktorami PWR. Okręt wyposażony jest w dwie wyrzutnie rakiet.

Do ostatniej kolizji między lotniskowcem a statkiem handlowym doszło 22 lipca 2004 r., kiedy USS John F. Kennedy (CV-67) zderzył się z małym statkiem żaglowym w Zatoce Perskiej. Po przeprowadzonym dochodzeniu dowódca lotniskowca został zwolniony.

