Amerykanin Marc Fogel wrócił do domu po 3,5-letnim pobycie w Rosji, gdzie skazano go na 14 lat pozbawienia wolności. Było to możliwe dzięki działaniom administracji Donalda Trumpa. On sam podziękował zresztą Władimirowi Putinowi, stwierdzając, że Rosja okazała dobrą wolę i że jest to dobry sygnał w kontekście zakończenia wojny w Ukrainie. Kolejny obywatel USA ma wrócić do kraju w środę.