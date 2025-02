Potężna awaria w Gdyni. Tysiące mieszkańców bez wody i ogrzewania

W Gdyni doszło do awarii wodociągu i uszkodzenia w systemie dostawy ciepła. Przez to tysiące mieszkańców pozbawionych jest ciepłej wody i ogrzewania. Awaria wody potrwa co najmniej do południa, ale na ciepło mieszkańcy Gdyni będą musieli poczekać do "późnych godzin nocnych".