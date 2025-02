Choroby pasożytnicze układu pokarmowego są znacznie bardziej powszechne, niż mogłoby się wydawać. W Polsce jedną z najczęstszych infekcji tego typu jest owsica. Choć najczęściej dotyka dzieci, może zagrażać każdemu. Warto znać jej objawy, aby w razie potrzeby jak najszybciej zgłosić się do specjalisty.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że jedna czwarta ludzi jest nosicielami pasożytów. Wśród nich najczęściej występują glisty, tasiemce oraz owsiki. Te ostatnie to niewielkie, białe robaki odpowiedzialne za rozwój owsicy. Według danych Sanepidu, zakażenie dotyczy około 20-30 proc. osób w wieku 7-19 lat.

Owsiki atakują. Oto oznaki ich obecności

Owsik ludzki dostaje się do organizmu poprzez kontakt z jajami pasożyta. Mogą one znajdować się na brudnych rękach, skażonej żywności, przedmiotach codziennego użytku, a także na powierzchniach, z którymi miała kontakt osoba zakażona. Po dostaniu się do organizmu larwy rozwijają się w jelicie grubym, gdzie osiągają dojrzałość. Dorosłe osobniki są widoczne gołym okiem i mogą pojawiać się w kale.

Eksperci sanitarni alarmują, że choć początkowo zakażenie może przebiegać bezobjawowo, z czasem pojawiają się charakterystyczne symptomy:

swędzenie okolic odbytu – nasilające się zwłaszcza w nocy,

problemy ze snem,

bladość i podkrążone oczy,

częste infekcje intymne u dziewcząt,

bóle brzucha i głowy,

zgrzytanie zębami,

rozdrażnienie i nerwowość,

spadek apetytu i masy ciała,

problemy z koncentracją.

Niektóre objawy owsicy mogą przypominać symptomy innych chorób pasożytniczych. Glistnica, oprócz problemów jelitowych, może powodować kaszel, duszności i gorączkę. Tasiemczyca często wiąże się z zawrotami głowy, niedokrwistością i osłabieniem, a włośnica objawia się bólami mięśni.

Jeśli pojawiają się objawy sugerujące zakażenie pasożytami, warto wykonać badania diagnostyczne i skonsultować się z lekarzem, który zleci odpowiednie leczenie.

Jak uniknąć pasożytów? Ważna jest higiena

Według lekarzy owsica jest klasycznym przykładem "choroby brudnych rąk". Dr Anna Jaworska, lekarz rodzinny cytowana przez "Fakt", przypomina, że odpowiednia higiena to kluczowy element profilaktyki.

Podkreśla, że nawyk mycia rąk powinien obejmować nie tylko powrót do domu czy wizytę w toalecie, ale także kontakt ze zwierzętami oraz przygotowywanie posiłków. Szczególnie ważne jest dokładne mycie owoców i warzyw przed spożyciem.

Sanepid zaleca również regularną zmianę pościeli, ręczników i bielizny oraz częste sprzątanie łazienki i toalety. Warto zadbać także o czystość tapicerowanych mebli, takich jak kanapy i fotele, które mogą być siedliskiem jaj pasożytów.

Czy dieta może pomóc w walce z pasożytami?

Prawidłowe nawyki żywieniowe również odgrywają ważną rolę w profilaktyce zakażeń pasożytniczych. Produkty bogate w błonnik wspierają naturalne oczyszczanie jelit, co może ograniczać ryzyko zakażenia.

Z kolei nadmierne spożycie słodyczy może sprzyjać namnażaniu pasożytów, dlatego warto ograniczyć ilość cukru w diecie. Dbałość o nawodnienie i spożywanie odpowiednio przygotowanej żywności to dodatkowe czynniki wspierające zdrowie układu pokarmowego.

Co zrobić, gdy u dziecka wykryto owsicę?

Jeśli lekarz potwierdzi zakażenie owsikami, leczeniu musi poddać się cała rodzina. Owsiki bardzo łatwo się przenoszą, dlatego domownicy powinni stosować się do zasad higieny i zachować szczególną ostrożność, by uniknąć ponownego zakażenia.

Najbardziej narażeni na kontakt z pasożytami są dzieci, ich opiekunowie oraz nauczyciele.

