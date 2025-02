Do katastrofy łodzi podwodnej Titan, w której życie straciło pięć osób, doszło w czerwcu 2023 roku. Od tego czasu trwa śledztwo w tej sprawie. Amerykańska Straż Przybrzeżna podzieliła się 20-sekundowym nagraniem, na którym słychać hałas - przekazał "The New York Post".

Dźwięk został zarejestrowany przez Narodową Agencję ds. Oceanów i Atmosfery około 1,5 tys. km od miejsca, w którym okręt podwodny zniknął z radaru. Podczas krótkiego nagrania słychać "przerażający huk i trzask" - dodał portal.

W raporcie Amerykańskiej Straży Przybrzeżnej przekazano, że jest to "podejrzany ślad akustyczny". Jak podkreślono, nagranie uwieczniło "sygnaturę akustyczną implozji podwodnego statku Titan". Zarejestrowany fragment może pomóc w ustaleniu przyczyny katastrofy.

Katastrofa łodzi podwodnej Titan. Na pokładzie było pięć osób

Łódź podwodna firmy OceanGate zaginęła 18 czerwca 2023 roku. Titan zanurkował w północno-zachodniej części Oceanu Atlantyckiego, aby odbyć wyprawę do wraku Titanica.

Po godzinie i 45 minutach od zanurzenia straciła łączność - możliwe, że właśnie w tym momencie doszło do implozji. Poszukiwania trwały kilka dni, a 22 czerwca przekazano, iż załoga Titana nie żyje.

ZOBACZ: Katastrofa Titana. Ostatnie chwile załogi. Zeszli pod wodę w całkowitej ciemności



Podczas katastrofy na pokładzie znajdowało się pięć osób: brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harging, pochodzący z bogatej palestyńskiej rodziny Shahzad Dawood i jego syn Suleman, współzałożyciel OceanGate Stockton Rush i francuski nurek Paul-Henry Nargeolet.