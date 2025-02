Cztery uczennice trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło przy wjeździe do jednej ze szkół w Augustowie - poinformował sierż. Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji. Wiadomo, że 18-latek, który stracił panowanie nad autem, prawo jazdy posiada od kilkunastu dni.