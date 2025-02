Dwóch mężczyzn w wieku ok. 50 lat zginęło w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Trzebieży (woj. zachodniopomorskie). To kolejne tego typu tragiczne zdarzenie w ostatnich dniach w Polsce.

W pomieszczeniu, w którym wybuchł pożar, znajdowało się dwóch mężczyzn. Lekarz stwierdził zgon jednego z nich. Drugiego reanimowano.

- Pomimo prowadzenia resuscytacji i wysiłku ratowników, nie udało się go uratować - przekazał oficer prasowy PSP w Policach st. bryg. Przemysław Grzybowski. Ofiary pożaru to mężczyźni w wieku ok. 50 lat.

Budynek, w którym doszło do pożaru, to tzw. bliźniak. Ogień zniszczył tylko jedną jego część. Strażacy przekazali, że druga jego część nie była zagrożona. Nie było potrzeby ewakuacji lokatorów.

W akcji uczestniczyło pięć zastępów strażaków, dwie załogi pogotowia. Wezwano też śmigłowiec LPR.

Tragiczna seria pożarów w Polsce. Zginęło 10 osób

Pożar w Trzebieży to kolejne tego typu tragiczne zdarzenie w ostatnich dniach w Polsce. W niedzielę wieczorem w dwóch pożarach, do których doszło w Gnieźnie (woj. wielkopolskie) oraz w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie) zginęły cztery osoby.

W Gnieźnie ogniem zajęła się jedna z kamienic przy ul. Św. Wawrzyńca. W wyniku tego pożaru zginęły dwie osoby. W Chełmnie palił się natomiast budynek mieszkalny na terenie ogrodów działkowych. W wyniku tego pożaru również zginęły dwie osoby - kobieta i mężczyzna.

Według lokalnych mediów ofiary pożaru to 89-letnia matka oraz 56-letni syn, którzy wspólnie mieszkali w tym budynku.

Jeszcze bardziej tragiczna od niedzieli była sobota, kiedy to w pożarach w czterech województwach zginęło łącznie sześć osób.

Jedna osoba zginęła w wyniku pożaru kuchni węglowej w domu jednorodzinnym w Jarczewie (woj. lubelskie). Kolejna osoba zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w Ostrowcu Świętokrzyskim (woj. świętokrzyskie).

Do kolejnych dwóch pożarów doszło w Rzeczkowie-Kolonii (woj. mazowieckie), gdzie w pożarze domu jednorodzinnego życie straciły dwie osoby, a kolejne dwie zginęły w pożarze dwóch altanek na terenie ogródków działkowych w Darłowie (woj. zachodniopomorskie).

Tragiczna seria pożarów w Polsce. Apel strażaków

W związku z tragiczną serią pożarów strażacy apelują, by zimą regularnie sprawdzać stan urządzeń grzewczych oraz kominów.

- Te tragiczne wydarzenia przypominają, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - powiedział rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Przypomniał, by zimą regularnie sprawdzać stan urządzeń grzewczych oraz kominów, nigdy nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (odpowiednia cyrkulacja powietrza jest kluczowa), zainstalować w domu czujniki dymu i czadu, a użytkownicy pieców na gaz lub węgiel powinni dodatkowo zainstalować czujkę tlenku węgla.

Statystyki liczby pożarów w Polsce w ostatnich latach przytoczył w serwisie X rzecznik MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Wskazują one, że w 2024 roku odnotowano 23 698 pożarów obiektów mieszkalnych. Dla porównania w 2020 takich pożarów było ponad 31 tys., w 2021 - blisko 34 tys., w 2022 - ponad 32,3 tys., a w 2023 - 29,7 tys.

dk / PAP/Polsatnews.pl