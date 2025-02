Kolizja pociągów w Stargardzie. Spore utrudnienia na kolei

- W Stargardzie doszło do kolizji, a właściwie zetknięcia się dwóch pociągów - powiedział polsatnews.pl rzecznik lokalnej straży pożarnej. W zdarzeniu nikt nie został ranny, składy zostały już odstawione na stację, a ruch jest przywracany. - Wciąż mogą jednak wystąpić opóźnienia w rozkładzie jazdy - uściślił mundurowy.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 15:00. - Doszło do kolizji, a właściwie zetknięcia się dwóch pociągów w pobliżu stacji PKP w Stargardzie - przekazał polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Stargardzie mł. bryg. Paweł Różański.

W incydencie udział wzięły pociągi Polregio "Dzierżęcinka" relacji Szczecin Główny - Słupsk oraz PKP Intercity "Górski" jadący z Rzeszowa do Świnoujścia. - W zdarzeniu nikt nie został ranny. Nie doszło do wykolejenia żadnego z pociągów - przekazał.

Stargard. Kolizja pociągów, są utrudnienia w ruchu

Strażak zaznaczył, iż składy zostały odstawione na stację. - Podróżni stamtąd wyruszyli w dalszą drogę komunikacją zastępczą - mówił, dodając, że w jednym z wagonów pociągu dalekobieżnego zostały uszkodzone drzwi. - Nie udało się ich zamknąć - sprecyzował.

ZOBACZ: PKP Intercity stawia na komfort. Znikną nielubiane wagony

- Na miejscu pracują służby techniczne Polskich Linii Kolejowych. Ruch jest przywracany, ale mogą wystąpić opóźnienia części pociągów jadących do i ze Szczecina - podsumował mł. bryg. Paweł Różański.

Jak podaje Portal Pasażera, o godz. 16:30 kilkudziesięciominutowe opóźnienia odnotowywały pociągi jadące przez Stargard: IC "Staszic" (Szczecin Główny - Piła Główna), IC "Barbakan" (Szczecin Główny - Kraków Główny) oraz kilka składów regionalnych. Przyczyny kolizji wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.