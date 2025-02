Ważna wiadomość dla właścicieli kominków. Rząd wprowadza nowe zasady 

Choć program "Czyste Powietrze" został zawieszony do 31 marca, to właściciele kominków w Polsce mają powody do radości. Rząd wprowadził nowe zasady, które pozwalają na zachowanie kominka pod pewnymi warunkami. To nowość, która wejdzie w życie wraz z końcem marca, wraz z nową odsłoną programu "Czyste Powietrze".