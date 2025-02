Tajemnicze odkrycie na indyjskiej plaży. Ekolodzy szukają winnego

Co roku żółwie oliwkowe zbierają się u wybrzeży Indii, aby się rozmnażać. Samice schodzą na ląd, by złożyć jaja, a samce pozostają w wodzie. W tym roku na jeden z plaż w stanie Tamil Nandu dokonano zaskakującego odkrycia - morze wyrzuciło na brzeg ponad 1100 martwych gadów.

Jak podkreśla "The Guardian" jest to tym bardziej zaskakujące, że zazwyczaj na brzeg nie wychodzi więcej niż 100 do 150 żółwi.

- Nigdy nie słyszałem o tak dużej liczbie żółwi wyrzuconych na brzeg na żadnej plaży Tamil Nadu, przynajmniej w ciągu ostatnich trzech dekad - skomentował cytowany przez brytyjski dziennik Kuppusamy Sivakumar, profesor ekologii na Uniwersytecie Pondicherry.

Indie. Ponad 1000 żółwi wyrzuconych na brzeg. Są wstępne wyniki sekcji

Wstępna sekcja zwłok żółwi wykazała u nich zmiany w płucach, a wiele z nich miało wyłupiaste oczy.

- Te obserwacje wskazują, że żółwie prawdopodobnie zmarły z powodu uduszenia i utonięcia - skomentował Yuvan Aves, działacz ekologiczny z Ćennaj. Jak dodał, "niezwykle dużą część" stanowiły osobniki płci męskiej.

Przyczyny masowych zgonów są niejasne. Pojawiają się jednak teorie, że żółwie mogły zaplątać się i utknąć w sieciach rybackich. - Gdyby tak było, ciężko byłoby stwierdzić, czy zostały złapane w sieci w pobliżu Ćennaj, czy dalej, a potem wylądowały w Ćennaj z powodu prądów morskich - wskazał prof. Sivakumar.

Z kolei Aves przypomniał, że komercyjne statki rybackie często nie przestrzegają lokalnych przepisów, co mogło przyczynić się do zgonów żółwi. - Na przykład Tamil Nadu zakazało trawlerów w promieniu pięciu mil morskich (9 km) od brzegu, ale prawo to zazwyczaj nie jest egzekwowane - wskazał.

Sieci trawlerów muszą być również wyposażone w urządzenia odstraszające żółwie, ale jak wskazuje ekolog, "notorycznie ich brakuje".

Władze podjęły działania. Uruchomiono nocne patrole

Po nagłośnieniu kryzysu przez media, rząd stanu Tamil Nadu podjął natychmiastowe działania. W wyniku przeprowadzonych operacji przechwycono 24 trawlery, które pływały nielegalnie na wodach Ćennaj.

W odpowiedzi powołano specjalną grupę zadaniową, a wspólny zespół patrolowy rozpoczął wzmożony monitoring łodzi i statków w rejonie, by zapobiec dalszym naruszeniom.

Manish Meena, strażnik dzikiej przyrody w Ćennaj, podkreślił, że "nocne patrole zostały zintensyfikowane, aby zapewnić bezpieczeństwo młodym osobnikom".

Tymczasem skala śmierci żółwi morskich, gatunku niegdyś zagrożonego wyginięciem, którego populacja częściowo odbudowała się dzięki latom starań o ochronę, budzi poważne zaniepokojenie. - Przekracza to granice ludzkiego odczuwania - stwierdził Aves.

- Wystarczy stanąć na wybrzeżu w dowolnym miejscu w Ćennaj, by co kilka kroków zobaczyć martwe żółwie o wyłupiastych oczach, aż po horyzont - dodaje ekolog.