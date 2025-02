Siergiej Andriejew udzielił wywiadu prokremlowskiej agencji RIA Novosti. Fragmenty rozmowy zostały opublikowane w oficjalnych kanałach informacyjnych rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

Ambasador komentował między innymi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej.

"Teoria spisku i zabójstwa, którą propagowały poprzednie władze polskie, została uznana przez polską prokuraturę za bezpodstawną, w tej części usunięto podejrzenia zarówno wobec ówczesnego polskiego rządu Donalda Tuska, jak i władz rosyjskich" - stwierdził Andriejew.

Katastrofa smoleńska. Andriejew: Wrak musi pozostać w Rosji

"Polska prokuratura nie odmawia jednak oskarżenia trzech rosyjskich kontrolerów ruchu lotniczego pełniących służbę na lotnisku w Smoleńsku o 'świadome doprowadzenie do katastrofy'. Rosyjskie śledztwo uważa te oskarżenia za bezpodstawne" - dodał dyplomata.

Andriejew odniósł się również do żądania strony polskiej w sprawie zwrotu wraku samolotu Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 robił się w Smoleńsku.

"Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: do czasu zakończenia wszystkich czynności proceduralnych związanych ze śledztwem w Rosji wrak jako materiał dowodowy w sprawie musi pozostać w dyspozycji rosyjskich organów śledczych" - oświadczył ambasador.

Inwestycje zbrojeniowe. Ambasador manipuluje ws. celów Polski

Siergiej Andriejew przedstawił też swoją opinię w sprawy wydatków zbrojeniowych Polski.

"Publicznie przygotowania te są naturalnie uzasadniane 'rosyjskim zagrożeniem'. Nie chcę zgadywać, jakie są inne motywy. W każdym razie te wydatki są bez sensu: (...) nie będziemy atakować Polski, nie jest nam to potrzebne" - powiedział dyplomata.

"Jeśli chodzi o atak na Rosję lub Białoruś lub udział w działaniach wojennych przeciwko Rosji w strefie Północnego Okręgu Wojskowego, to jest to prosta droga do samobójstwa" - dodał Andriejew.

Sugestia ambasadora nie znajduje pokrycia w jakichkolwiek wypowiedziach polskich polityków, którzy nigdy nie wskazywali, że Polska zamierza kogokolwiek atakować.

W wywiadzie ambasador krytykował również usuwanie w Polsce pomników poświęconych Armii Czerwonej.

