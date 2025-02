Zabarykadował się w mieszkaniu z dzieckiem. Akcja policji w Nowym Sączu

W niedzielny wieczór przy jednym z bloków przy ul. Hubala w Nowym Sączu zaczęły pojawiać się służby ratunkowe. Sądecka policja po godzinie 18:00 otrzymała zgłoszenie o 42-latku, który nie chce opuścić mieszkania. Przedstawiciel mundurowych poinformował Interię, że mężczyzna zabarykadował się wraz z dzieckiem po kłótni z żoną.

Mł. asp. Bartosz Izdebski z KWP w Krakowie w rozmowie z portalem zaznaczył, że zabarykadowany mężczyzna znajduje się w kryzysie emocjonalnym, dlatego funkcjonariusze podchodzą do sprawy z dużym spokojem. - Chcemy załatwić to na spokojnie, nie chcemy wchodzić do mieszkania siłowo - podkreślił policjant.

Akcja służb w Nowym Sączu. 42-latek wraz z dzieckiem zabarykadował się w mieszkaniu

W związku z powagą sytuacji, na miejsce skierowano policyjnych negocjatorów. - Próbują wyperswadować panu, by opuścił mieszkanie - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Izdebski.

Dopytywany, czy mężczyzna może dysponować jakimś groźnym narzędziem, policjant odpowiedział, że "jedynie tym, co można znaleźć pod ręką w domu".

Na razie służby nie zdradzają więcej szczegółów.