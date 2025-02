Książę Harry, który przebywa w Montecito w Kalifornii może odetchnąć z ulgą. Donald Trump przekazał, że nie ma zamiaru go deportować.

Jak podaje The New York Post, status imigracyjny Harry'ego jest przedmiotem sporu sądowego w Waszyngtonie. Fundacja Heritage uznała, że książę mógł zataić wcześniejsze spożywanie środków niedozwolonych, co mogłoby zdyskwalifikować go z możliwości uzyskania wizy. Fundacja opiera się na biografii Harry’ego, w której przyznał się do zażywania, m. in. marihuany.

Deportacja księcia Harry'ego? Donald Trump zdecydował

Jednakże portal rozwiał w sobotę wszelkie wątpliwości ogłaszając decyzję 47. prezydenta USA, który ma pozwolić księciu pozostać w Stanach Zjednoczonych.

- Nie chcę tego robić (deportować księcia - red.) - powiedział Donald Trump. - Zostawię go w spokoju. Ma już dość problemów ze swoją żoną. Ona jest okropna - dodał. Jednocześnie zaznaczył, że jego zdaniem książę znajduje się "pod pantoflem" swojej żony, która często "wodzi go za nos".



Po tych słowach prezydent zaczął chwalić starszego brata Harry’ego - Williama, którego nazwał "wspaniałym, młodym człowiekiem".

Książę Sussex i jego amerykańska żona Meghan Markle - która nie kryje swoich liberalnych poglądów - od lat wyrażają dezaprobatę wobec Trumpa. W jednym z wywiadów księżna nazwała obecnego prezydenta "tworzącym podziały" w społeczeństwie i "mizoginistycznym".