W najnowszym sondażu na zlecenie wp.pl Polki i Polaków zapytano o to, czy przepisy dotyczące dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi kierowców powinny zostać zaostrzone.

Według obowiązującego przepisu poziom alkoholu we krwi nie może przekroczyć 0,2 promila. Połowa badanych uważa, że powinien on zostać zaostrzony. 33 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie", zaś 17 proc. twierdzi, że przepisy "raczej" powinny zostać zaostrzone.

Sondaż. Zaostrzenie przepisów dot. prowadzenia po alkoholu

Przeciwnych zmianom w przepisach dotyczących prowadzenia pod wpływem alkoholu jest 38 proc. badanych. 23 proc. jest zdania, że przepisy nie powinny zostać zmienione, a 15 proc. wskazało, że "zdecydowanie" nie powinny zostać zmienione. Zdania na ten temat nie miało 12 proc. biorących udział w sondażu.

Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1110 osób, metodą CAWI w dniach 24-25 stycznia 2025.

Stan nietrzeźwości w kodeksie karnym

Definicja stanu nietrzeźwości zawarta w kodeksie karnym mówi, że zachodzi on, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo "prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość".



W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się również stan "wskazujący na spożycie alkoholu". Według jego definicji stan taki zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie z art. 86 albo 87 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń.