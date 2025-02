Od poniedziałku możemy spodziewać się słonecznych, nawet bezchmurnych dni. Jednocześnie musimy przygotować się na porywisty wiatr, a temperatura odczuwalna będzie niższa, niż ta wskazywana na termometrach - podaje twojapogoda.pl. Nad kraj napłynie lodowate powietrze arktyczne.

Noce i poranki będą szczególnie zimne - termometry wskażą od -5 do -10 st. C., miejscami nawet -15 st. C. Z powodu silnych podmuchów wiatru możemy odczuć niższą temperaturę - wynika z prognozy serwisu na najbliższe 16 dni.

Z kolei jak podaje IMGW, we wtorek we wschodniej części Polski temperatura wyniesie -4 st. C. Przed końcem tygodnia pojawi się śnieg, jednak nie spadnie go dużo, przeważnie od 1 do 5 centymetrów - czytamy w serwisie twojapogoda.pl.

Pogoda na sobotę

Jeśli chodzi o najbliższe godziny, w nocy z soboty na niedzielę będzie przeważnie pogodna, z niewielką ilością chmur - podaje IMGW. Temperatura spadnie - od ok. minus 8 st. C. na wschodzie kraju, do minus 2 st. C. na Dolnym Śląsku i na Pomorzu.

ZOBACZ: Ofiara śmiertelna cyklonu Eowyn to Polak. Wracał z nocnej zmiany

W kotlinach górskich, szczególnie w Karpatach, temperatura może spaść do minus 10 st. C. Wiatr na wschodzie będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, do 45 km/h. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego.

Prognoza pogody. Niedziela

W niedzielę w całym kraju słonecznie i pogodnie. Zachmurzenie możliwe wyłącznie na Pomorzu. Temperatura wyniesie ok. minus 1 st. C. na północnym-wschodzie, 3-4 st. C. w centrum i ok. 7 st. C. na Dolnym Śląsku i na południu kraju. W niedzielę nigdzie nie prognozuje się silnego wiatru ani deszczu.

W nocy temperatura spadnie do - 10 st. C. na północnym wschodzie, szczególnie na Podlasiu. W rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do minus 12 st. C. W całym kraju ok. minus 6-5 st. C. Najcieplej będzie nad morzem, tam temperatura wyniesie ok. - 2 st. C.

WIDEO: Europoseł przerwał konferencję Bodnara. "Dlaczego pan ucieka?" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/pbi / polsatnews.pl/PAP