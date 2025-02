Ukraińskie drony zniszczyły rosyjski system TOS-1A "Sunset" - poinformowały siły zbrojne Ukrainy. Rosjanie używają tej broni do ostrzeliwania pozycji przeciwnika, ale i do atakowania ukraińskich miejscowości. "Zniszczyliśmy piekielną machinę. To bardzo rzadki i ważny cel" - podkreślają siły Kijowa.