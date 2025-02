Piątkowy wieczór okazał się pechowy dla kobiety odwiedzającej muzeum Świętej Julii w Brescii. Podczas oglądania obrazów potknęła się i uszkodziła dzieło renesansowego malarza Moretto.

- Pewna dama straciła równowagę, upadła i położyła rękę na płótnie. Na szczęście nic się jej nie stało. To są rzeczy, które mogą się zdarzyć, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach wystawa cieszy się dużą popularnością - powiedział agencji Ansa Stefano Karadjov, dyrektor Fundacji Muzeów w Brescii.

Na zdjęciach, które można znaleźć w sieci widać, że dzieło zostało przedarte w dolnym rogu.

Włochy. Uszkodziła renesansowy obraz

Dzieło wróciło do muzeum w połowie października ubiegłego roku po renowacji. - Natychmiast interweniowaliśmy, aby zapewnić bezpieczeństwo, a konserwator natychmiast przyjechał - wyjaśnił Stefano Karadjov w rozmowie z Ansą. Zabytek nie był wystawiony za szybą, która mogłaby go ochronić.

- Uszkodzenia są w pełni możliwe do naprawienia, ponieważ nacięcie było czyste, bez strzępienia i nie doszło do utraty powierzchni malarskiej - zapewniał Karadjov. Szkody wycenił na kilka tysięcy euro. Kwotę ma zapewnić ubezpieczenie.

Włochy. Historia renesansowego dzieła

Uszkodzone dzieło to sztandar składający się z dwóch różnych płócien, umieszczonych blisko siebie, dzięki czemu jest on dwustronny. Jedna z nich zdominowana jest wizerunkiem Maryi, na drugiej zaś namalowano proroków Henocha i Eliasza. To właśnie ta część została uszkodzona.

Sztandar był prawdopodobnie używany przez bractwo religijne. Artysta namalował go w latach 1522-1524.