Na miejsce zdarzenia przybyło wiele wozów strażackich i karetek pogotowia.

W tej chwili wiadomo, że co najmniej kilka osób trafiło do szpitala, 90 osób ewakuowały służby, a 120 opuściło obiekt o własnych siłach. Rosyjska agencja Ria Novosti początkowo podawała, że pięć osób odniosło obrażenia. Jednak media donoszą, że stan ten się zmienia - dwójka dzieci i ośmioro dorosłych miało zatruć się tlenkiem węgla. Z kolei dziewięć tancerek - ze studia tanecznego lub klubu fitness - miało również trafić do szpitala.

Groźny pożar w Moskwie. Żywioł zablokował drogi ucieczki

Przedstawiciel służb ratunkowych w rozmowie z rosyjską agencją przekazał, że powierzchnia pożaru wynosi obecnie ok. 800 metrów kwadratowych. Budynek, w którym pojawił się ogień, ma pięć kondygnacji. Według wstępnych doniesień drugie piętro jest zostało całkowicie objęte pożarem.

Służby ratunkowe poszukują uwięzionych osób. Rosyjskie media donoszą, że na trzecim piętrze może być uwięzionych 30 osób, a na piątym w studio tańca, kilkoro dzieci. Niektóre osoby, które znajdowały się na górnych piętrach budynku zostały już uratowane dzięki mechanizmom dźwigowym i innym sprzętom ratowniczym.

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych nadało pożarowi "wyższy stopień" zagrożenia.