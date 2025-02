Donald Trump na nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce wskazał Thomasa (Toma) Rose'a. Jak napisał, jest on "szanowanym biznesmenem i komentatorem, który przez prawie dekadę prowadził udany program radiowy i pełnił funkcję wydawcy i dyrektora generalnego 'The Jerusalem Post'".

Rose - według Trumpa - "zadba o to, aby nasze interesy były reprezentowane w Polsce i zawsze stawiał Amerykę na pierwszym miejscu". Decyzję amerykańskiego prezydenta komentował w piątkowym "Graffiti" senator KO, a w przeszłości szef MSZ Grzegorz Schetyna. Jak zauważył, przyjazd do naszego kraju będzie pierwszą misją dyplomatyczną Rose'a i pozna on Polskę "z innej strony niż biznesowa".

- Myślę, że przyjemnie się rozczaruje Polską. Czekamy na dobrego i otwartego przedstawiciela dyplomacji waszyngtońskiej - dodał. - Jeżeli nowy ambasador zderzy się z polską z rzeczywistością i będzie miał własne zdanie. A nie te które pochodzi z prawicowej prasy - przekazał polityk KO.

Co czeka nowego ambasadora USA w Polsce? "Wierzę, że to będzie dobra współpraca "

Schetyna podkreślił, że zawsze zakłada dobre scenariusze. - Wierzę, że to będzie dobra współpraca - powiedział.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał gościa o relacje polskiego rządu z nową administracją Donalda Trumpa.

- Polityk jest polityką - odpowiedział polityk KO. - Dla Trumpa Polska musi być ważna jeżeli chce współpracować z UE. Polska wydaje dużo na zbrojenia - zaznaczył. Schetyna dodał, że wierzy w "nowy początek w relacjach z USA".

Senator został zapytany także o możliwy powrót w USA dyskusji o ustawie 447, która dotyczy restytucji mienia pożydowskiego.

- Jeżeli ten temat wróci, to będzie bardzo ważny. Ale mam nadzieję, że będziemy mogli o tym mówić w racjonalny sposób - przekazał polityk. Jak dodał, ta sprawa jest obecna w Stanach Zjednoczonych. - My musimy mieć na ten tema przekonywujące argumenty - zaznaczył.

Schetyna o działaniach prokuratorów i sędziów: Wierzymy głęboko, że są zgodne z prawem

Polityk KO skomentował toczące się śledztwa prokuratorskie i zarzuty stawiane politykom PiS. - Przychodzi czas rozliczeń. Wierzę w pracę prokuratorów i niezależnych sądów i, że pokażą jak to wyglądało - zaznaczył.

- Wierzymy głęboko, że wszystkie te decyzje są zgodne z prawem - zadeklarował Schetyna.

- Na tym polega demokracja, że każde działanie jest poddane osądowi. Na tym polega jej przewaga. A potem to wyborcy decydują, komu oddają władzę - dodał.

Schetyna odniósł się do własnej wypowiedzi w Polsat News o "domknięciu systemu" w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich.

- Chodziło o legislację, o system funkcjonowania państwa. Kancelaria Prezydenta i prezydenta odmawia współpracy z rządem - powiedział senator. Jak dodał, każda ustawa, która trafia na biurko Dudy, jest wysyłana do Trybunału Świączkowskiego.

- Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie realizować obietnice wyborcze - przekazał Schetyna. - Nie jesteśmy w stanie prowadzić państwa. Możemy rządzić w ograniczonym zakresie - podsumował.

