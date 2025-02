Naukowcy odkryli deformację kompleksu wulkanicznego w rejonie Santorini, co może zwiastować zbliżającą się erupcję. Na greckiej wyspie od kilku dni dochodzi do silnych wstrząsów, które skłaniają trustów do jej opuszczenia. Nowe ustalenia badaczy będą teraz szczegółowo analizowane przez odpowiednie służby.