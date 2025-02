Donald Tusk o "zamachu stanu". Wskazuje na "kooperację" i wymienia trzy kraje

"'Zamach stanu' w Polsce na czołówkach mediów tylko w Rosji, Białorusi i na Węgrzech" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Sprawna kooperacja. Akcja groteskowa, a jednak na swój sposób groźna" - dodał.

W ten sposób szef rządu odniósł się do komentarzy, które są pokłosiem politycznego sporu wokół zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który poinformował, że zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski, po jego zawiadomieniu wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu m.in. przez premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

Informacja o tym pojawiła się w mediach rosyjskich i białoruskich. W czwartek państwowa białoruska agencja BiełTA opublikowała artykuł "Polski premier oskarżony o zamach stanu". Redakcja powołuje się na zawiadomienia prezesa TK. Wcześniej podobne informacje podała rosyjska agencja RIA Novosti.

Według prezesa TK przestępstwo polega na tym, że od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej", mając na celu "zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN".

Prokurator Ostrowski piastuje funkcję zastępcy PG od listopada 2023 r., powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości, PG Zbigniewa Ziobry. W marcu 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej, a następnie został powołany na stanowisko prokuratora PK. Święczkowski w latach 2016–2022 był prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego.

- Nie należy posługiwać się kodeksem karnym do prowadzenia porachunków politycznych, a zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej - ocenił w rozmowie z PAP prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z UW. Jak dodał, interpretacja Święczkowskiego "jest bardzo uwikłana w realia polityczne".

- Zarzucany czyn dotyczy przestępstwa określonego w kodeksie karnym i jest bardzo uwikłany w aktualne realia, ponieważ żeby podejmować czynności przeciwko posłom i senatorom, trzeba najpierw uchylić immunitet, który mają te osoby - przekazał profesor.