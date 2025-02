Zamiast pośpiechu i powierzchowności, postawią na rozmowę z zaproszonym gościem. W dobie cyfrowej rewolucji, to internet stał się wzorem dla telewizji, a nie odwrotnie. "Najważniejsze pytania" czerpią inspirację z najpopularniejszych formatów podcastowych, przenosząc ich atmosferę do telewizyjnego studia.

Każdy odcinek będzie przestrzenią do rozmowy - bez presji czasu, clickbaitowych nagłówków i uproszczonych narracji. Twórcy programu stawiają na autentyczność, rzetelność i swobodną wymianę myśli, której tak często brakuje zarówno w tradycyjnych, jak i social mediach.

Pierwszym goście w "Najważniejszych pytaniach" będzie Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Początek 10 lutego o 18.00.

"Najważniejsze pytania". Piotr Witwicki: To odpowiedź wszechobecne uproszczenia

- Chcemy wrócić do tego, co w dziennikarstwie najważniejsze – rozmowy, analizy, docierania do sedna. Nasz program to odpowiedź na chaos informacyjny i wszechobecne uproszczenia - mówi Piotr Witwicki, współprowadzący program i dyr. Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

- To kolejny krok w stronę nowoczesnego dziennikarstwa, które łączy najlepsze elementy telewizji i internetu, tworząc format dostosowany do współczesnego odbiorcy - dodaje Przemysław Szubartowicz, dziennikarz, prowadzący m.in "Punkt widzenia Szubartowicza".

Gośćmi będą najważniejsi i najbardziej wpływowi polscy politycy - przywódcy polskiego państwa, ministrowie, liderzy najważniejszych partii i obozów politycznych, ludzie tworzący polską politykę zagraniczną, obronną, gospodarczą.

"Najważniejsze pytania" - w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w Polsat News i na stronie głównej Interii.

