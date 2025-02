Mecze reprezentacji Polski. PZPN podjął decyzję

Biało-czerwoni kwalifikacje do mundialu 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną 21 marca od spotkania z Litwą, a trzy dni później zagrają z Maltą. PZPN poinformował w czwartek, że oba te mecze zostaną rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- PGE Narodowy to miejsce symboliczne dla najnowszej historii piłki nożnej w Polsce. Wspólnie przeżywaliśmy tutaj ogromne emocje i wspaniałe chwile po najważniejszych spotkaniach. Cieszymy się, że nasza kadra również w 2025 roku będzie grała na tym obiekcie - powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza.

Prezes PZPN: Ukłon dla kibiców z południa kraju

W trzecim meczu grupowym, który zostanie rozegrany 7 września, Polacy zmierzą się z Finlandią. Spotkanie odbędzie na Stadionie Śląskim.

ZOBACZ: Zamieszanie ws. Stadionu Narodowego. Prezes PZPN przerwał milczenie

- Chcemy zrobić ukłon dla kibiców z południa kraju. Fani jeżdżą za reprezentacją po całym świecie. W tym roku to reprezentacja przyjedzie do nich, dlatego poza Warszawą, rozegramy swoje mecze także w Chorzowie - wyjaśnił Cezary Kulesza.

Reprezentacja Polski zagra w Warszawie i Chorzowie! 🇵🇱🏟️



Warszawa i Chorzów będą gospodarzami czterech pierwszych spotkań domowych reprezentacji Polski seniorów w 2025 roku. Dwa z zaplanowanych meczów odbędą się na @PGENarodowy, a dwa kolejne na @StadionSlaski.

👉… pic.twitter.com/F8iGIB3o8O — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 6, 2025

Polacy na Stadionie Śląskim zagrają również 7 czerwca, kiedy rozegrany zostanie mecz towarzyski. Rywal biało-czerwonych nie jest jeszcze znany.

Wciąż natomiast nie wiadomo, gdzie odbędą się dwa pozostałe mecze kadry - towarzyski 9 października (rywal też nieznany) oraz 14 listopada w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026 z Hiszpanią lub Holandią.

"Lokalizacja tych spotkań nie została dotychczas ustalona. O decyzji poinformujemy w osobnym komunikacie" - oświadczył PZPN.

Marszałek woj. śląskiego: Stadion Śląski przez dekady był domem dla reprezentacji

Na wieści zareagował marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa. - Stadion Śląski jest dziś najważniejszym obiektem dla lekkoatletów, ale pamiętajmy, że przez dekady był prawdziwym domem dla reprezentacji Polski w piłce nożnej. W "Kotle Czarownic" świętowaliśmy awanse do kolejnych mundiali, to tutaj przypieczętowaliśmy w 2007 roku pierwszy w historii awans do ME, a przecież nie tak dawno, bo w 2022 roku kadra pod wodzą Czesława Michniewicza wygrywając ze Szwecją, wywalczyła tu bilety na mistrzostwa do Kataru, co tak naprawdę było jak dotąd ostatnim znaczącym jej sukcesem - przypomniał.

- Jestem przekonany, że w meczu z Finlandią w ramach spotkań grupowych do kolejnego mundialu, trzy punkty zbiorą biało-czerwoni. I stanie się to przy gorącym dopingu naszych kibiców, bo o atmosferę i odpowiednią oprawę potyczek potrafiliśmy, jak nikt inny, zadbać. Kadra zawsze dobrze się u nas czuła. Jestem przekonany, że tak będzie i tym razem - dodał.

WIDEO: Europoseł przerwał konferencję Bodnara. "Dlaczego pan ucieka?" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk / polsatnews.pl/PAP