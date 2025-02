- Trzeba się zapytać o sprawę dzisiaj najważniejszą, czym się interesują i czego się obawiają Polacy, polskie rodziny, czego dotyczą obawy gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorców - losu budżetów i tych małych rodzinnych i tych dużych, którymi posługują się przedsiębiorstwa - zaczął swój wniosek formalny Jarosław Kaczyński wyjaśniając, że Polacy zmagają się z rosnącymi cenami energii elektrycznej, gazu i żywności.

Prezes PiS stwierdził, że w Sejmie znajdują się trzy projekty "prostych ustaw" dotyczących obniżenia VAT-u na żywność do 0 proc. i VAT-u na energię elektryczną i gaz do 8 proc. - W dalszym ciągu nie są podjęte przez Sejm, a to jest dzisiaj dla Polaków najważniejsza sprawa - przekonywał poseł.

Jarosław Kaczyński vs. Szymon Hołownia. Spięcie o projekty ustaw

Tuż po zejściu w mównicy Kaczyńskiego, Szymon Hołownia poinformował, że projekty w istocie zostały złożone, jednak są w trakcie konsultacji społecznych. Pojawił się też problem dotyczący uzasadnienia.

- Jest jeszcze jeden szkopuł, o którym wczoraj informowałem i na prezydium i na konwencie. Przygotowaliście państwo w tych ustawach niekompletne uzasadnienie. Zwróciliśmy je w związku z powyższym, mówię o służbach prawnych Sejmu, do uzupełnienia skutków dla przedsiębiorców, tak jak robimy to z każdym innym projektem - wyjaśnił marszałek.

Prezes PiS powrócił na mównicę, by ponownie zwrócić się do Hołowni i zasugerować, że wprowadza on w błąd parlamentarzystów. - Pan mnie źle zrozumiał. Przecież ja tłumaczyłem, że to są bardzo proste ustawy, maleńka zmiana - mówił.

- Maleńka zmiana, ale nadal musi spełniać wymagania formalne, bo nie robimy tu prawa na rympał i na skróty, na ślinę i sznurek, na karton i "trytytkę" - odparł marszałek.

Okrzyki na sali sejmowej. "Złodziej! Złodziej!"

Wypowiedź Kaczyńskiego skomentować postanowił również Andrzej Domański. Gdy minister finansów zbliżał się do mikrofonu, część polityków PiS zaczęła skandować: "Złodziej! Złodziej!" Po uspokojeniu posłów przez Hołownię, szef resortu zwrócił się do przewodniczącego największej partii opozycyjnej.

- Panie pośle Kaczyński, jak panu nie wstyd? Za waszych rządów inflacja sięgnęła 18 proc. Przez osiem lat waszych rządów skumulowana inflacja to 50 proc. Splądrowaliście portfele Polaków, splądrowaliście oszczędności polskich rodzin. Teraz inflacja wynosi 4 proc. - tłumaczył Domański.

Minister stwierdził, że obecny rząd zamroził ceny energii, by budżety polskich rodzin "zyskiwały na wartości". - Wstyd, panie pośle Kaczyński! - zakończył, nie reagując na słowa prezesa PiS, który próbował zwrócić się do Domańskiego, gdy ten schodził z mównicy.