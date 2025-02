W sprawie śmierci 77-latka z Gdańska prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 19-letniemu Dawidowi Z., 25-letniej Andżelice N. oraz 26-letniemu Kamilowi N. Całej trójce grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Do zabójstwa starszego mężczyzny doszło w niedzielę rano na ul. Młodzieży Polskiej w Gdańsku Brzeźnie. 77-letni Józef był w drodze do kościoła, kiedy podszedł do niego mężczyzna i zaczął go bić tłuczkiem do mięsa. Sprawca zadał kilkanaście ciosów, które okazały się śmiertelne. Mimo prób reanimacji, senior zmarł.

Zabójstwo 77-latka z Gdańska. W tle mieszkanie

Napad został zarejestrowany przez cztery kamery monitoringu i dzięki temu policja szybko namierzyła sprawcę. Okazało się, że jest to 19-letni Dawid Z., który nie działał jednak sam. Nastolatek miał zostać do zbrodni nakłoniony przez Andżelikę N. i jej męża Kamila N.

25-latka jest wnuczką zamordowanego i od pół roku wraz mężem oraz 3-letnią córką mieszkała z 77-latkiem. Jak przekazuje prokuratura w Gdańsku, sytuacja mieszkaniowa była głównym motywem zbrodni. Andżelika N. miała mówić dziadkowi, że "go wykończy" jeśli ten nie zapisze na nią swojego mieszkania.

- Małżeństwo z dzieckiem zamieszkało u dziadka i te warunki lokalowe nie były dobre, ponieważ była to niewielka powierzchnia, na której musiały mieszkać w pewnym momencie trzy dorosłe osoby i jedno dziecko. Dochodziło do nieprzyjemnych okoliczności - powiedział Polsat News prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik gdańskiej prokuratury.

Zabójstwo 77-latka z Gdańska. Zatrzymano trzy osoby

Dawid Z., Andżelika N. oraz Kamil N. zostali zatrzymani po godzinie 14:00 w niedzielę, a w poniedziałek odbyło się ich przesłuchanie.

Prokuratura złożyła wniosek do sądu o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla wszystkich zatrzymanych. Jak przekazał Michał Tokarczyk, reporter Polsat News, wszystko wskazuje na to, że sąd przychyli się do tego wniosku.

