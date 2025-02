Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 19:00 na drodze wojewódzkiej 740 w miejscowości Dęba (woj. mazowieckie). Audi, którym poruszało się dwóch 39-latków, wyprzedzało auta i zderzyło się z nadjeżdżającym mercedesem, którym kierował 49-letni kapłan.

Duchowny poniósł śmierć na miejscu. Mężczyźni, którzy poruszali się audi, zostali przewiezieni do szpitala. Pasażera poddano badaniom i wypisany z placówki, by następnie trafić do policyjnego aresztu. Kierujący autem wymagał dalszej hospitalizacji.

Tragiczny wypadek w Dębie. Nie żyje proboszcz parafii w Domasznie

Jak wyjaśnia policja, od obu mężczyzn z audi wyczuwalna była woń alkoholu. Pobrano im krew, która została przekazana do badań. Wyniki wykażą, czy pili lub zażywali narkotyki przed wejściem do auta.

Z informacji przekazanych przez "Gościa Niedzielnego" wynika, że ofiara wypadku to proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Domasznie, w powiecie opoczyńskim, ks. Jarosław Wypchło. Duchowny pełnił również funkcję duszpasterza strażaków w Drzewicy.