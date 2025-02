Weneccy karabinierzy otrzymali od polityka Zielonych Andrea Zanoni zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez syna prezydenta USA - poinformowała agencja Ansa. Donald Trump Junior miał uczestniczyć w nielegalnym polowaniu na kaczki na Lagunie Weneckiej.

Włoskie media w poniedziałek opublikowały nagranie wideo i zdjęcia, na których widać najstarszego syna prezydenta USA na polowaniu, do którego miało dojść w grudniu. Nagranie obejmuje moment, w trakcie którego Trump Junior strzela do ptaków na terenie objętym ochroną. Jak ustalono, zastrzelił co najmniej jedną chronioną kaczkę.

Włochy. Polowanie syna Trumpa. Piszą o "osobistym ogrodzie prezydenta USA"

Politycy z partii Zielonych zażądali specjalnego posiedzenia rady samorządowej regionu w tej sprawie, a także zawiadomili o niej włoskiego ministra ochrony środowiska Gilberto Pichetto Fratina. Zaznaczyli, że jako cudzoziemiec Trump Junior nie może polować we Włoszech.

Ponadto Ruch 100 procent Praw Zwierząt złożył skargę do prokuratury w Wenecji. Z kolei posłowie Ruchu 5 Gwiazd wystosowali pismo, w którym zaapelowali o zajęcie się sprawą w parlamencie. "Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni nagraniem" - napisali.

"Uważamy, że wyeksponowana międzynarodowa pozycja Włoch i dobre stosunki rządu Meloni z administracją Trumpa nie mogą w żaden sposób przekształcić naszego kraju w osobisty ogród prezydenta USA i jego rodziny, ani w ich posiadłość myśliwską" - napisali przedstawiciele partii. "Jesteśmy gotowi, aby złożyć skargę do prokuratury i wnieść sprawę pod obrady parlamentu" - dodano.

Za udział w nielegalnym polowaniu i zabicie gatunków pod ochroną grozi we Włoszech postępowanie karne oraz grzywna administracyjna.