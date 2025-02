Stany Zjednoczone zawieszają na miesiąc nałożenie na Meksyk ceł, które miały obowiązywać od wtorku. Prezydent Donald Trump przekazał, że rozmowy będą kontynuowane. Na razie Meksyk zobowiązał się do większej kontroli granicy.

W poniedziałek doszło do rozmowy Donalda Trumpa z prezydent Meksyku Claudią Sheinbaum. Amerykański przywódca w swoich mediach społecznościowych stwierdził, że negocjacje przebiegły w "przyjaznej" atmosferze.

Dwa dni wcześniej Biały Dom ogłosił nałożenie 25 proc. ceł na import z Meksyku i Kanady oraz 10 proc. ceł na towary z Chin. "Zgodziliśmy się na natychmiastowe wstrzymanie przewidywanych ceł na okres jednego miesiąca" - oświadczył Trump w poniedziałek.

Wskazał, że w tym czasie dojdzie do negocjacji Departamentu Stanu, skarbu i handlu z meksykańskimi urzędnikami wysokiego szczebla, ale nie wskazał czego dokładnie będą dotyczyły negocjacje.

Przekazał również, że Meksyk zgodził się natychmiast zadysponować 10 tysięcy żołnierzy na granicy amerykańsko-meksykańskiej, którzy mają pomóc w powstrzymaniu nielegalnej migracji i napływu fentanylu do USA.

Prezydent Meksyku: Dobre porozumienie z Trumpem

Do negocjacji z Trumpem odniosła się również prezydent Meksyku. Podczas konferencji prasowej zaznaczyła, że była to "dobra rozmowa" - relacjonuje Reuters.

Potwierdziła informację o wysłaniu żołnierzy na granicę. Dodała też, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do działań, które mają zapobiec przemycaniu broni wysokiego rażenia do Meksyku. Sheinbaum wskazała ponadto, że amerykańskie i meksykańskie zespoły urzędników rozpoczęły w poniedziałek współpracę w zakresie bezpieczeństwa i biznesu. Stwierdziła, że rozmowa z Trumpem to "dobre porozumienie".

Mówiła również o propozycji wstrzymania ceł. Przekazała, że na prezydent USA nalega na rozwiązanie kwestii deficytu handlowego z Meksykiem.

Przywódcy zgodzili się do "kontynuowania dialogu". Sheinbaum podkreśliła też, że "zawsze będzie wspierać i bronić meksykańskich migrantów"

jk / Polsatnews.pl