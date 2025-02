Donald Trump planuje nałożenie ceł na Unię Europejską. - Wprowadza terapię szokową, może być dobre dla Unii - ocenił w programie "Graffiti" europoseł PiS Patryk Jaki. Jego zdaniem ruch "zmusi europejskie elity do wycofania się z części Zielonego Ładu, co będzie dobre dla przedsiębiorców".

Marcin Fijołek zapytał Patryka Jakiego, o ostatnie decyzje prezydenta Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na Kanadę i Meksyk oraz zapowiedzi dotyczącego tego, że następna w kolejce będzie Unia Europejska.

- Na razie zapowiedzi Trumpa są korzystne dla UE paradoksalnie - skomentował europoseł PiS. Jego zdaniem, to co robi nowy prezydent USA, zmusza Unię Europejską do szybkiego działania w najważniejszej części gospodarki, czyli zieloną gospodarkę.

Jak przekazał, w tej chwili, jeśli wierzyć przeciekom w europejskiej prasie, Komisja Europejska przygotowuje wycofanie się z dużych elementów Zielonego Ładu, co jego zdaniem będzie "dobre dla przedsiębiorców".

Donald Trump zapowiada cła. "To może być dobre dla Unii"

Zdaniem Jakiego polityka Trump, Unia Europejska całkowicie straci konkurencyjność.

- Unia Europejska, jeśli chodzi o gospodarkę, jest w tej chwili chorym dzieckiem. To, co Trump robi, to znaczy wprowadza terapię szokową, może być dobre dla Unii, nie mówię, że będzie, ale może być dobre dla Unii - ocenił wiceszef PiS.

W jego ocenie Polska wchodząc do Unii Europejskiej początkowo rozwijała się, jak Stany Zjednoczone. - Po wprowadzeniu tych wszystkich zielonych rozwiązań, USA odjechały nam dwukrotnie, a Chiny w międzyczasie nas wyprzedziły - stwierdził.

Jak podkreślił, nowy kurs, który obrał prezydent USA "jest szansą, żeby wstrząsnąć europejskimi elitami i zrobić coś dobrego".

