L4 od psychiatry. Co wolno, a czego unikać?

Zwolnienie lekarskie (L4) od psychiatry to nie tylko dokument umożliwiający odpoczynek i leczenie w trudnym okresie, ale również zobowiązanie do przestrzegania określonych zasad. Nieodpowiedzialne postępowanie podczas zwolnienia może prowadzić do problemów z pracodawcą lub ZUS. Jakie przepisy regulują kwestie L4 od psychiatry, co jest dozwolone, a czego należy unikać?