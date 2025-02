Koniec z neutralnymi płciowo zaimkami w amerykańskich agencjach federalnych. Administracja Donalda Trumpa nakazała, by do piątkowego popołudnia zniknęły ze służbowych podpisów. Nowe instrukcje miały wpłynąć do Departamentu Transportu w czwartek, gdy instytucja zajęta była śledztwem w sprawie katastrofy lotniczej w Waszyngtonie.