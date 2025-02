W rzece Dee w Aberdeen znaleziono dwa ciała. Wszystko wskazuje na to, ze są to poszukiwane od tygodni siostry Huszti - informują brytyjskie media. Eliza i Henrietta pochodziły z Węgier. Zaginęły w nocy z 6 na 7 stycznia w okolicach portu. Wcześniej wysłały SMS do właścicielki mieszkania, które wynajmowały w szkockim mieście.