Nie żyje Horst Köhler, były prezydent Niemiec. Polityk zmarł w sobotę w wieku 81 lat po krótkiej, ciężkiej chorobie. Był dziewiątym przywódcą RFN, a swój urząd sprawował od lipca 2004 roku do nagłej rezygnacji przed 15 laty. Köhler urodził się w miejscowości nieopodal Zamościa, w czasach, gdy Trzecia Rzesza okupowała Polskę.

O śmierci Horsta Köhlera poinformowało w niedzielę rano Biuro Prezydenta Federalnego. Jak podano w oficjalnym komunikacie, były przywódca RFN zmarł w sobotę rano w wieku 81 lat w otoczeniu rodziny w Berlinie. W ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą.

Horst Köhler nie żyje. Niemcy wspominają byłego prezydenta

Zanim został prezydentem Köhler był mało znany większości Niemców. O jego małej rozpoznawalności najlepiej świadczy fakt, iż tuż po objęciu urzędu dziennik "Bild" zamieścił artykuł zatytułowany "Horst Who?" (Horst, kto? - red.). W późniejszych latach prezydent RFN zyskał jednak dużą popularność, częściowo pozycjonując się jako osoba z zewnątrz w stosunku do elity politycznej kraju.



Najwyższy urząd w państwie sprawował od 2004 r. Po pierwszej pięcioletniej kadencji został wybrany ponownie w 2009 r., jednak 31 maja 2010 r. nieoczekiwanie ustąpił ze stanowiska.

Decyzja ta była krokiem bez precedensu w historii RFN. Bezpośrednią przyczyną stałą się krytyka mediów po wywiadzie radiowym, w którym prezydent uzasadniał udział Bundeswehry w misjach zagranicznych koniecznością obrony niemieckich interesów gospodarczych. Krytycy zarzucali mu, że w ten sposób – ich zdaniem niesłusznie – bronił obecność niemieckich żołnierzy w Afganistanie.



Kandydatura Köhlera została przeforsowana przez Angelę Merkel, która sądziła, że ulokuje w pałacu prezydenckim sojusznika. Ten jednak był mocno niezależny, przez co podlegał często krytyce ze strony rządu.

Zmarł Horst Köhler. Mówił, że Polska "leży mu na sercu"

Z wykształcenia Horst Köhler był ekonomistą, który karierę rozpoczął w 1976 r. w ministerstwie gospodarki. W 1990 r. został sekretarzem stanu w ministerstwie finansów, a w 2000 r. objął stanowiska szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jako szef MFW wiele uwagi poświęcał Afryce, zabiegając o równouprawnienie kontynentu w kontaktach z Europą.Przywiązywał też dużą wagę do relacji z Polską. Po wyborze na prezydenta w 2004 roku w pierwszą podróż zagraniczną udał się najpierw do Warszawy, a dopiero potem do Paryża, zrywając z wieloletnią tradycją. Podobnie postąpił po reelekcji w 2009 roku.

- Pragnę dać sygnał, że Polska leży mi na sercu – powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.

Co ciekawe, polityk urodził się w lutym 1943 r. w Skierbieszowie nieopodal Zamościa, na okupowanych w czasie wojny przez Niemców terenach Polski. Jego rodzina została przesiedlona z Besarabii w ramach prowadzonej przez Trzecią Rzeszę wymiany ludności i germanizacji okupowanych terenów.

Na miejsce wypędzonych z Zamojszczyzny Polaków osiedlani byli Niemcy z Europy Południowo-Wschodniej. Rodzina Koehlerów mieszkała w Skierbieszowie ponad rok; potem uciekła przed nadchodzącą armią radziecką.