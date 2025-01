Północnokoreańscy żołnierze zniknęli z linii frontu w obwodzie kurskim - poinformował "The New York Times". Powodem mają być duże straty w ich szeregach oraz brak koordynacji działań z oddziałami rosyjskimi. Niewykluczone jednak, że wojownicy wysłani przez Kim Dzong Una wrócą do walki po przejściu specjalnych szkoleń.