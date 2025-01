Urzędnicy w Brukseli rozważają powrót do zakupów rosyjskiego gazu. Według doniesień medialnych ma to być część potencjalnego porozumienia, które kończyłoby wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, że obniży to ceny energii, zachęci Moskwę do negocjacji i da powód do zawieszenia broni. Pomysł ten wywołał sprzeciw wśród najbliższych sojuszników Ukrainy.

Europejscy urzędnicy debatują nad tym, czy sprzedaż rosyjskiego gazu do UE powinna zostać wznowiona - przekazał portal "Financial Times", powołując się na osoby zaznajomione z unijnymi rozmowami. Jak dodano, miała to by być część potencjalnego porozumienia kończącego wojnę z Ukrainą.

"Zwolennicy kupowania rosyjskiego gazu twierdzą, że może to obniżyć wysokie ceny energii w Europie, zachęcić Moskwę do negocjacji i skłonić obie strony do wdrożenia i utrzymania rozejmu" - przekazał brytyjski dziennik.

Według źródeł "FT" rozwiązanie to znajduje poparcie w Berlinie i Budapeszcie. "Niektóre duże kraje członkowskie wywierają presję w sprawie cen energii, a to jest sposób, aby je ograniczyć" - powiedział jeden z rozmówców gazety.

Jednak pomysł ten, choć jest dopiero w fazie zalążkowej, budzi opór najbliższych sojuszników Ukrainy w UE.

"To szaleństwo. Jak głupi jesteśmy, żeby nawet myśleć o takiej opcji?"- przekazał dziennikowi urzędnik z jednego ze wschodnich krajów Wspólnoty.

UE. Media: Rosyjski gaz znów popłynie do Europy?

"FT" zauważa, że odrodzenie się debaty w UE na temat zakupów rosyjskiego gazu może być także problemem dla USA, które chcą zwiększyć eksport gazu skroplonego (LNG) do Europy.

Jeszcze przed zaprzysiężeniem Donald Trump ostrzegał UE, że musi zobowiązać się do zakupu znacznych ilości amerykańskiej ropy i gazu, bo w przeciwnym razie nałoży na Wspólnotę cła.

Przed inwazją na Ukrainę Rosja dostarczała około 40 proc. gazu ziemnego wykorzystywanego w UE. Do 2024 roku udział ten spadł do 10 proc., a na początku 2025 roku - wraz ze wstrzymaniem tranzytu rosyjskiego surowca przez Ukrainę - do 5 proc.

Ostatnim działającym rurociągiem łączącym Rosję i UE jest TurkStream, który dostarcza na Węgry około 7,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie.