Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zyskuje na popularności. Dane dotyczące oszczędności w ramach tego systemu jasno pokazują, że może on przynieść realne zyski - i to wcale niemałe. Choć PPK zostało wdrożone stosunkowo niedawno, program ten stanowi ważny element strategii długoterminowego oszczędzania i inwestowania.

PPK to dobrowolny program oszczędnościowy dla pracowników, który powstał na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215).

Jego celem jest zapewnienie dodatkowych środków na emeryturę poprzez systematyczne oszczędzanie w ramach zatrudnienia. Program skierowany jest do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub w ramach umowy cywilnoprawnej.

Jakie są zasady działania PPK?

Aby przystąpić do PPK, pracownik musi być zatrudniony w firmie, która dołączyła do programu. Z chwilą zatrudnienia pracodawca automatycznie zapisuje pracownika do PPK, a ten ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w dowolnym momencie.

System działa na zasadzie dobrowolności - po zapisaniu się pracownik może w każdej chwili zrezygnować z programu lub zmienić wysokość składek. Składki są potrącane z wynagrodzenia brutto i przekazywane na specjalnie utworzone konto w instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Warto dodać, że fundusze, do których trafiają składki uczestników PPK, inwestują zgromadzone środki na rynku kapitałowym. Wybór funduszu zależy od samego uczestnika, a różne fundusze mają różne profile ryzyka, co pozwala dostosować inwestycję do indywidualnych potrzeb.

Ile na PPK zyskali już uczestnicy?

Do tej pory uczestnicy PPK mogą pochwalić się znacznymi zyskami, szczególnie jeśli uwzględnimy długoterminowe wyniki. Zgodnie z danymi zebranymi przez instytucje zarządzające programem, stopa zwrotu z inwestycji w ramach PPK zależy od kilku czynników, takich jak wybór funduszu, długość okresu oszczędzania oraz sytuacja na rynku finansowym.

W początkowych latach oszczędzania zyski mogą być umiarkowane, ale im dłużej trwa inwestycja, tym większe stopy zwrotu mogą osiągnąć środki zgromadzone na indywidualnym koncie.

Jak podaje Gazeta Ubezpieczeniowa, na koniec 2024 roku łączna liczba uczestników PPK wyniosła 3,69 mln. To oznacza wzrost o 9,02 proc. w stosunku do roku 2023. Średnia stopa zwrotu w minionym roku (dane na 30 listopada) wyniosła 6,91 proc. Ci, którzy zdecydowali się dołączyć do PPK od początku, czyli w 2019 roku, odnotowali - jak informuje Gazeta Ubezpieczeniowa - zyski na poziomie 124-156 proc.

Warto pamiętać, że efektywność programu, a więc realne zyski z oszczędzania, zależy m.in. od sytuacji gospodarczej oraz strategii inwestycyjnej. Jeśli uczestnicy zdecydują się na fundusze o większym ryzyku, mogą liczyć na wyższe zyski, ale również na większe wahania wartości zgromadzonych środków.

Korzyści z oszczędzania w PPK

Program PPK to przede wszystkim długoterminowe zabezpieczenie finansowe na emeryturę. Dzięki regularnym składkom oraz inwestowaniu w fundusze kapitałowe uczestnicy programu mogą liczyć na zgromadzenie środków, które będą stanowiły dodatkowy dochód po zakończeniu aktywności zawodowej.

PPK jest również korzystne z perspektywy podatkowej - składki wpłacane przez pracowników są traktowane jako koszty uzyskania przychodu, co oznacza, że obniżają podstawę opodatkowania.

Ponadto, środki zgromadzone w PPK są dziedziczone, co sprawia, że mogą one stanowić zabezpieczenie finansowe dla najbliższych.

Inną istotną korzyścią jest to, że PPK to jeden z najprostszych sposobów na regularne oszczędzanie. Wszystkie formalności załatwia pracodawca, a oszczędzający nie muszą martwić się o wybór odpowiednich funduszy inwestycyjnych, ponieważ instytucje zarządzające funduszami zajmują się tym profesjonalnie.

red. / Polsatnews.pl