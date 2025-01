Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 38,2 proc. Polaków uważa, że Donald Trump nie powinien deportować ich rodaków nielegalnie przebywających w USA. Zdecydowani przeciwnicy takiej możliwości to 14,3 proc. respondentów. Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 23,9 proc. ankietowanych.

Niewiele mniej osób (34,3 proc.) uważa jednak, że Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych bez wymaganych dokumentów, powinni zostać odesłani do ojczyzny. Na odpowiedź "zdecydowanie tak" postawiło 9,1 proc. pytanych, 25,2 proc. wybrało opcję "raczej tak".

Czy nielegalni imigranci z Polski powinni być deportowani z USA? Podzielone zdania

Wśród przeciwników deportacji polskich obywateli w USA najwięcej jest kobiet (34 proc.). Mężczyźni stanowią prawie dwa razy mniej liczną grupę (14 proc.). "Rz" wskazuje też, że odpowiedzi aprobujące odesłanie Polaków do ojczyzny najczęściej wskazywały osoby deklarujące się jako wierzące.

40 proc. respondentów, które wybrały odpowiedź "tak" lub "raczej tak" to wyborcy partii składających się na obecną koalicję rządzącą. 38 proc. to osoby głosujące na Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. Bardzo dużą grupę stanowią również respondenci, którzy wskazali, że nie mają zdania w sprawie. Mowa o 27,5 proc. z nich.

Nielegalna część Polonii to kropla w morzu problemów

Raport Biura Statystyki Bezpieczeństwa Wewnętrznego (OHSS) z 2022 r. wskazuje, że w Stanach Zjednoczonych przebywa ok. 11 mln nielegalnych imigrantów. Pojawiają się też dane, które mówią nawet o 17 mln. Centrum Badania Migracji z Nowego Jorku podaje, że większość z nich przebywa na terenie Kalifornii, Teksasu i Florydy.

Nawet 50 proc. z nich to obywatele Meksyku. Następni w kolejności są mieszkańcy Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji. Z danych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA wynika, że gdy mówimy o nielegalnych imigrantach z Europy, Rosji i Afryki w USA, chodzi o liczbę sięgającą ok. jednego miliona.

Ilu z nich to nielegalnie przebywający w Ameryce Polacy? Nie da się określić konkretnej liczby; "Rzeczpospolita" powołując się na informacje z MSZ wskazuje, że to ok. 30 tys. osób. To zaledwie ułamek, gdy mówimy o całej Polonii, która składa się z ok. 10 mln obywateli.