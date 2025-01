Amerykański myśliwiec F-35 runął na ziemię podczas ćwiczeń armii USA na Alasce. Według Sił Powietrznych w czasie lotu doszło do awarii maszyny. Tuż przed jej rozbiciem pilot zdążył się katapultować, co uchwyciły kamery. Strata samolotu to koszt kilkudziesięciu milionów dolarów dla amerykańskiego wojska.