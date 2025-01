O wsparcie finansowe na prowadzenie kampanii Karola Nawrockiego zaapelował do wyborców Jarosław Kaczyński. Prezes PiS jest przekonany, że jego partia nie otrzyma subwencji. - To dzisiaj jest dla Polski sprawa najważniejsza - podkreślił.

Kaczyński podczas środowego wystąpienia stwierdził, że w "normalnej sytuacji, zgodnej z prawem" jego partia otrzymałaby finansowanie. - Już dziś wiemy, że tych środków nie będzie - stwierdził odnosząc się do kwestii subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości.

"Sprawa najważniejsza dla Polski". Kaczyński apeluje ws. Nawrockiego

W związku z tym prezes PiS "bardzo mocno podkreślał", że kluczową sprawą dla "naszej przyszłości, demokracji i rozwoju jest to, żeby można było przeprowadzić pełną kampanię wyborczą pana Karola Nawrockiego". Stwierdził, że będzie to możliwe, jeśli "społeczeństwo, zwolennicy tego kandydata" udzielą wsparcia. - To dzisiaj jest dla Polski sprawa najważniejsza - dodał.

Zwrócił się o wsparcie do zwolenników Nawrockiego. - To apel dla tych, którzy mogą, mają jakieś pieniądze ponad potrzeby codzienne - mówił i dodał, że potrzebne są zarówno sumy "poważne" jak i "niewielkie".

- Ono (wsparcie - red.) jest nam bardzo potrzebne. Może mieć decydujący wpływ na ostateczny rezultat kampanii, bo są ludzie, którzy mają wyrobione poglądy i tacy, którzy jednoznacznych poglądów nie mają i tutaj siła kampanii jest bardzo istotna - podkreślił i dodał, że "tego bez znaczących pieniędzy zrobić się nie da".

Błaszczak: Dziękujemy i prosimy o więcej

Wiceszef PiS Mariusz Błaszczak stwierdził, że kampania Rafała Trzaskowskiego będzie zasilana milionami od Platformy Obywatelskiej, co spowoduje poważne dysproporcje w zasobach potrzebnych do walki o Pałac Prezydencki.

- Dziękujemy tym którzy wspierają PiS i bardzo prosimy o więcej. (...) Ta gra toczy się o przyszłość naszego kraju - powiedział.

