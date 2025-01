Pani Agnieszka i pani Julia mieszkają w Starachowicach w województwie świętokrzyskim. Poznały się przez internet, bo szukały pomocy w uzyskaniu odszkodowania. Obie były poszkodowanymi w kolizjach drogowych. Sprawcami byli kierowcy, którzy wykupili OC w bułgarskiej firmie ubezpieczeniowej.

- Dojechałam do krzyżówki i zatrzymałam się na stopie. Przepuszczałam też pieszych, gdy pan jadący z prawej strony ściął zakręt uderzając bokiem w przód mojego auta. Policjanci byli w porządku. Powiedzieli, że kamer nie ma, ale widać po szkodach, że nie jest to moja wina – opowiada Julia Szary.

Pani Julii wydawało się, że skoro zostało stwierdzone, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym, to łatwo uzyska odszkodowanie. - Zgłosiłam to wszystko do ubezpieczalni, wysłano rzeczoznawcę, który obejrzał auto, robił pomiary, spisywał wszystko. Miał wycenić szkodę w ciągu kilku dni. Dzwoniłam po tygodniu i nie odbierał już w ogóle – relacjonuje "Interwencji".

Nawet winny stłuczki wziął winę na siebie. Ubezpieczyciel uważa inaczej

Pani Agnieszka ma film z kamery samochodowej, na którym zarejestrowano zdarzenie.

- Dojechałam do niego, a on tak dosyć energicznie we mnie wjechał. Nie spodziewałam się, że wrzuci wsteczny. Po wszystkim kierowca zachował się normalnie, nie uciekł, spisał oświadczenie. Wziął winę na siebie. Widział, że mam kamerę w samochodzie. Zobaczył nagranie i po prostu się rozeszliśmy. Oczywiście zgłosiłam tę sprawę do jego ubezpieczalni. Rzeczoznawca po obejrzeniu filmiku i samochodu definitywnie stwierdził, że na pewno to jest w wyniku tego zdarzenia. Patrząc na ten samochód stwierdził, że to powinna być szkoda całkowita – wspomina.

Kobiety myślały, że uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy będzie tylko formalnością. Niestety do tej pory żadna z nich nie otrzymała ani złotówki. Co więcej - to właśnie im bułgarska firma przypisała winę i pisemnie odmówiła wypłaty odszkodowania.

- To jest chamstwo. Nie znajduję słów, jeżeli chodzi o całą tę sytuację. Dla nas to są oszuści. Po prostu robią wszystko, żeby nie wypłacić nam odszkodowania. Nie będąc na miejscu, podważają wszystko, całą dokumentację – uważa Edyta Szary, matka pani Julii.

- Jedno zdanie jest tylko, że znowu przeanalizowali sprawę i wykluczono możliwość zaistnienia zdarzenia, które mogłoby skutkować odpowiedzialnością ubezpieczyciela – mówi Agnieszka Wojciechowska.

- Ubezpieczalnia podważa notatkę policji ze zdarzenia, nie będąc oczywiście na miejscu zdarzenia. Nie wiem, może telepatycznie to wyczuli... Ciężko mi stwierdzić. Napisali nam, że uszkodzenie nie powstało w deklarowanych okolicznościach. To jest: nie stwierdzono winy ubezpieczonego za spowodowanie kolizji. I najlepsze zdanie: "Sam fakt odmiennych ustaleń policji w zakresie okoliczności i przebiegu kolizji nie jest wiążący dla ubezpieczyciela" – opowiada Edyta Szary.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i KNF umywają ręce

Kobieta zgłosiła się więc po odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Również bezskutecznie.

- Nie jesteśmy właściwi do skargi jakiejkolwiek na tego ubezpieczyciela, dlatego że my, zgodnie z ustawą, działamy tak naprawdę w dwóch przypadkach jeśli chodzi o ubezpieczenie. Pierwszy przypadek: nie ma polisy OC. Wypłacamy wówczas świadczenia i odszkodowania za tych, którzy byli nieubezpieczeni i spowodowali szkody. Drugi: wypłacamy również pieniądze wtedy, kiedy dany ubezpieczyciel upadł, ale zobowiązania z tytułu wystawionych polis trzeba regulować – tłumaczy Damian Ziąber, rzecznik UFG.

- Po analizie tych spraw Rzecznik Finansowy w grudniu 2024 skierował do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o dostrzeżonych nieprawidłowościach. I teraz Komisja Nadzoru Finansowego, która jest organem nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym, będzie podejmowała działania – słyszymy od Łukasza Seroczyńskiego z Biura Rzecznika Finansowego.

Pani Agnieszka skontaktowała się więc z KNF. - Dowiedziałam się, że oni sprawy mojej poprowadzić nie mogą, bo oni się tym nie zajmują – tłumaczy.

O wyjaśnienia pytamy zatem Jacka Barszczewskiego, rzecznika Komisji Nadzoru Finansowego.

- Jest to zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w Sofii, w Bułgarii, nadzorowany przez tamtejszy nadzór bułgarski. My na przykład nie możemy, tak jak w przypadku polskich podmiotów działających w Polsce, wejść z kontrolą. Jest nadzór bułgarski, który ma te wszystkie narzędzia i to tak naprawdę do Bułgarów należą te wszystkie narzędzia oddziaływania na taki zakład, żeby się naprawił – tłumaczy rzecznik.

Reporterka "Interwencji" dopytała: "Czyli wy tylko piszecie?". - W dużym uproszczeniu jest to taki nadzór niestety pośredni, czyli właśnie za pomocą nadzoru bułgarskiego - usłyszała.

- Ze wszystkimi poszkodowanymi kontaktuje się tylko pani Monika, z którą kontakt jest bardzo ograniczony. Jak dzwoniłam do niej, to powiedziała, żebym chwilę poczekała, że mnie przełączy do innego dyspozytora i rozłączyła połączenie. Nie można było ponownie się do niej dodzwonić – relacjonuje Julia Szary.

Biuro widmo, nawet żadnej tabliczki. "Oszustwo i tyle"

Bułgarska firma ubezpieczeniowa ma swoje przedstawicielstwo w Warszawie. Poszliśmy do biura, którego adres wskazany jest w pismach do poszkodowanych. To budynek mieszkalny. Na drzwiach mieszkania, w którym ma być to biuro, nie ma żadnej tablicy informacyjnej. Nikt nie otworzył nam drzwi.

- Jest bardzo dużo osób poszkodowanych. Weszłam w internet poczytać opinie o firmie i niestety nawet jednej nie ma pozytywnej. Złodzieje, oszustwo i tyle – mówi Edyta Szary, matka pani Julii.

To tylko kilka zamieszczonych w sieci wpisów:

"Chyba nie widziałam gorszej firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli natraficie na kogoś, kto ma tam polisę w tej firmie, to już wiadomo, że macie po sprawie".

"Skandal. Firma krzak. Ne mogę się dodzwonić, na maile brak odpowiedzi. Banda oszustów".

