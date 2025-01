53 proc. Polaków chce wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, a przeciwnego zdania jest 47 procent - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu".

Gazeta we wtorek przypomina, że w czerwcu 2022 roku, kilka miesięcy po rosyjskiej agresji, Kijów uzyskał status kandydata do członkostwa we Wspólnocie. Od tamtej pory negocjacje się jednak realnie nie rozpoczęły.

Dziennik podkreśla, że przełamanie impasu w tych rozmowach w czasie polskiej prezydencji zapowiedział premier Donald Tusk po niedawnych rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 17–18 stycznia br. metodą CAWI na próbie 1004 dorosłych Polaków.

Ukraina w UE? Spór o Wołyń wykorzystywany w kampanii

Kwestia przyłączenia Kijowa do struktur zachodnich stała się przedmiotem debaty w kampanii prezydenckiej. Kilka tygodni temu popierany przez PiS kandydat w Karol Nawrocki zastrzegł, że jeżeli Ukraina nie zezwoli na ekshumację polskich ofiar, które zostały pomordowane przez UPA na Wołyniu, Ukraina nie powinna zostać przyjęta do NATO ani Unii Europejskiej.

ZOBACZ: Ekshumacje na Wołyniu. "Ukraina i Polska wymieniły się listami miejsc"

Przeciwnikiem takiego postawienia sprawy jest jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski. - Przy tej okazji chciałbym powiedzieć jedno: Bardzo mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO, czy w UE, dlatego że to jest polska racja stanu. Oczywiście Ukraińcy muszą uwzględniać nasze stanowisko, jeśli chodzi o kwestie ekshumacji, natomiast my powinniśmy wspierać członkostwo Ukrainy w NATO - zaznaczył.

Wielu ekspertów i polityków komentując unijne aspiracje Kijowa zaznacza, że droga do wspólnoty nie będzie prosta.