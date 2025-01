Szymczyk odpowiada prokuraturze: Ja się prawdy nie boję

"Jeżeli prokuratura boi się prawdy i w sposób kapturowy mnie oskarża to oświadczam, że ja prawdy się nie boję" - pisze gen. Jarosław Szymczyk w liście przesłanym Polsat News. To reakcja byłego szefa policji na wniesienie aktu oskarżenia. Ten ruch śledczych ma związek z wybuchem granatnika w siedzibie KGP. Szymczyk domaga się m.in. "rzetelnego śledztwa" w tej sprawie.

Były komendant główny policji odniósł się do informacji o wniesieniu przeciw niemu aktu oskarżenia. Chodzi o wydarzenia z 2022 roku, gdy w siedzibie KGP eksplodował granatnik. Według śledczych odpowiedzialny był za to nie kto inny, jak właśnie gen. Jarosław Szymczyk.

Gen. Szymczyk reaguje na akt oskarżenia: Odebrano mi prawo do obrony

W oświadczeniu, które otrzymał Polsat News, były szef policji stwierdza m.in. że o ruchu prokuratury dowiedział się z mediów. Jego zdaniem nie otrzymał od śledczych szansy na złożenie wyjaśnień, nie rozpoznano jego wniosków dowodowych i nie udostępniono mu akt sprawy do wglądu.

"Odebrano mi w ten sposób prawo do obrony. W czasie mojej służby w policji nie spotkałem się z przypadkiem, żeby w sposób tak jawny doszło do pogwałcenia podstawowych praw i gwarancji procesowych" - czytamy.

Szymczyk zapewnia również, że w całej sprawie jest osobą pokrzywdzoną i taki status ma w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. "Jeżeli prokuratura boi się prawdy i w sposób kapturowy mnie oskarża to oświadczam, że ja prawdy się nie boję" - zaręczył.

Wybuch granatnika na komendzie. Gen. Szymczyk chce "rzetelnego śledztwa"

Autor oświadczenia jest przekonany o swojej niewinności. "Dlatego będę domagał się zwrotu prokuratorowi wniesionego bezzasadnie przeciwko mnie aktu oskarżenia, w celu przeprowadzenia rzetelnego śledztwa" - dodaje.

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że gen. Jarosław Szymczyk jest oskarżony o to, iż w dniach 12-14 grudnia 2022 roku posiadał granatnik RGW-90 bez wymaganej koncesji. Zarzuciła mu również przewiezienie granatnika z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego faktu funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej na przejściu granicznym w Dorohusku.

Oprócz tego były komendant główny policji jest oskarżony, że 14 grudnia 2022 roku w siedzibie KGP w Warszawie "nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie KGP i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku KGP".

Prokuratura: Gen. Szymczyk sam odbezpieczył granatnik

Jak ustalili eksperci z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, w chwili przekazania granatnika Szymczykowi jako prezentu nie miał on żadnych dokumentów potwierdzających pozbawienie go cech użytkowych.



Podczas przekazywania granatnika na spotkaniu w Kijowie był w trybie bezpiecznym, "natomiast jego badanie po wybuchu pozwala na stwierdzenie, że Jarosław Szymczyk w dniu 14 grudnia 2022 roku odbezpieczył granatnik poprzez samodzielne wykonanie sekwencji czynności, które spowodowały odbezpieczenie broni i umożliwiły oddanie z niej strzału".



Jeden z zarzucanych Szymczykowi czynów zagrożony jest karą więzienia od sześciu miesięcy do ośmiu lat, a drugi grozi więzieniem od trzech miesięcy do pięciu lat.

Pełnomocnik gen. Szymczyka: Akt oskarżenia wniesiono z naruszeniem gwarancji

W odpowiedzi na ruch prokuratury, oświadczenie Polsat News przesłał także pełnomocnik gen. Jarosława Szymczyka - mec. Bogumił Zygmont. Czytamy w nim, że "decyzja o wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko Panu gen. Jarosławowi Szymczykowi została podjęta z naruszeniem podstawowych gwarancji procesowych przewidzianych w przepisach kodeksu postępowania karnego".



"Panu gen. J. Szymczykowi uniemożliwiono końcowe zapoznanie się z aktami śledztwa, uniemożliwiono mu złożenie wyjaśnień, o co wnioskował. Dodatkowo, nie rozpoznano złożonych przez obronę wniosków dowodowych, w tym tak istotnych jak dowody, o które prokuratura zwróciła się we wrześniu 2024 r. w ramach pomocy prawnej do organów ukraińskich i do tej pory ich nie otrzymała" - zapewnił.



W opinii adwokata, w tych okolicznościach "nie sposób mówić o rzetelnie przeprowadzonym śledztwie", dlatego też zamierza wnieść o zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia istotnych braków śledztwa.