Sąd przedłużył o kolejne 60 dni areszt dla Pawła S. Twórca marki odzieżowej Red is Bad jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jego firma, a tym samym również on, miała się wzbogacić na kontraktach zawieranych bez przetargów. Chodzi nawet o pół miliarda złotych.

We wtorek sąd przedłużył o 60 dni areszt tymczasowy dla twórcy marki Red is Bad - Pawła S., który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS. Mężczyzna usłyszał zarzuty pod koniec października, a dotyczyły one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia w ramach niej przestępstw wraz z urzędnikami RARS oraz prania brudnych pieniędzy.

Paweł S. jest w areszcie od trzech miesięcy. Trafił tam wprost z Dominikany, do której uciekł, gdy jasne stało się, że może trafić za kratki. W międzyczasie domagał się przyznania mu listu żelaznego, ale prośbę odrzucono. Od 10 października założyciela Red is Bad poszukiwano czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiono za nim list gończy oraz europejski nakaz aresztowania.

ZOBACZ: Masło z RARS mogło trafić do Czech. Minister odpowiada

O wtorkowej decyzji sądu poinformował dziennikarzy prokurator Marcin Rodzaj ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. jak wskazał, wszystkie przesłanki przedstawione przez śledczych zostały uznane przez sąd. Prokuratorzy obawiali się, że Paweł S. będzie mataczył albo znów ucieknie z Polski.

Afera w RARS. Śledczy: Kontrakty bez przetargów na ogromne kwoty

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 roku, a dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Według prokuratury marka odzieżowa S. - Red is Bad miała wzbogacić się dzięki kontraktom z RARS mimo braku organizowania przetargów. W ciągu trzech lat mogła otrzymać zamówienia na kwotę pół miliarda złotych.

O wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów S., ale też innym osobom, m.in. byłemu szefowi RARS Michałowi K. Prokuratura Krajowa poinformowała w sierpniu. Michał K. został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii i toczy się wobec niego postępowanie ekstradycyjne.