- W przypadku ataku w centrum handlowym w Olkuszu mamy do czynienia z osobą silnie zaburzoną - sugerował w Polsat News były policjant Dariusz Loranty. Jego zdaniem postępowanie 23-latka wskazuję, że "działał on jak szaleniec". Policja nie potwierdza, czy zatrzymany mężczyzna to ta sama osoba, która dzień wcześniej w Olkuszu zaatakowała 60-letniego mężczyznę.