Koncern Coca-Cola musiał wycofać "znaczną liczbę" opakowań ze swoimi napojami z rynku w niektórych europejskich państwach. Nie wiadomo, jaka dokładnie jest skala problemu, ale na pewno nie mała. Wszystko to z powodu skażenia produktów chloranem.

Coca-Cola wycofuje napoje. Wykryto w nich chloran

Jak podaje BBC, zanieczyszczone mogą być napoje: Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke oraz Sprite Zero z kodami 328 GE do 338 GE, a ponadto marek Minute Maid, Fuze Tea, Nalu, Royal Bliss i Tropico.

Chloran to trująca substancja chemiczna występująca w środkach do dezynfekcji. Skażone nim napoje były dystrybuowane od listopada 2024 roku w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Luksemburgu.

Chloran w napojach Coca-Coli. Jakie są objawy zatrucia?

Źródła agencji AFP wewnątrz Coca-Coli twierdzą, że problem odkryto podczas rutynowych testów w Wielkiej Brytanii. Koncern przeprosił za zaistniałą sytuację i zapewnił, że współpracuje z organami regulacyjnymi.

Anne Gravett z brytyjskiej Agencji Standardów Żywności powiedziała, że prowadzi dochodzenie. - Jeśli zidentyfikujemy jakąkolwiek niebezpieczną żywność podejmiemy działania, aby została usunięta, a konsumenci - ostrzeżeni - wyjaśniła Gravett.



Skutkami spożycia nadmiernej ilości chloranu są chociażby nudności, wymioty, biegunkę i ograniczenie zdolności krwi do wchłaniania tlenu. Narażone na poważne konsekwencje są zwłaszcza dzieci i niemowlęta.