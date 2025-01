Zbigniew Boniek oskarżony. "Szkoda majątkowa wielkich rozmiarów"

Boniek usłyszał zarzuty związane z przekroczeniem uprawnień w zakresie negocjowania umów i niedopełnienia obowiązków dbałości o mienie. Działając wspólnie i w porozumieniu z Gabrielą M., Jakubem T., Maciejem S. oraz Andrzejem P. miał "wyrządzić PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów, poprzez zapłatę spółce O. sp. z o.o. kwoty 1.016.902 zł. za fikcyjne negocjacje umowy sponsorskiej pomiędzy PZPN a U. sp. z o.o.".

"W toku postępowania ustalono, iż faktyczny okres sporządzenia i podpisania porozumieniu ze spółką O. sp. z o.o. nastąpił już po podpisaniu umowy sponsorskiej pomiędzy PZPN a U. sp. z o.o., co wykluczało możliwość udziału O. sp. z o.o. w jakichkolwiek negocjacjach dotyczących tej umowy sponsorskiej, albowiem zostały one zakończone przed jej podpisaniem" - podano w komunikacie prokuratury.

Chwilę po opublikowaniu komunikatu przez prokuraturę pojawił się wpis Zbigniewa Bońka na platformie X. "Nareszcie" - skomentował krótko.

W czasie, kiedy miało dochodzić do nieprawidłowości Maciej S. był sekretarzem generalnym PZPN, Andrzej P. prezesem zarządu S. sp. z o. o, Jakub T. członkiem zarządu PZPN i jednocześnie pełnomocnikiem O. sp. z o o., a Gabriela M. od lipca 2018 r. pełniła funkcję prezesa zarządu O. sp. z o.o. Ta ostatnia została też oskarżona o niezłożenie w wymaganym rocznym terminie sprawozdania finansowego z działalności spółki.

Zarzuty dotyczące "prania brudnych pieniędzy" usłyszeli Jakub T. i Iwona T. Ich działanie miało polegać na "utrudnieniu stwierdzenia przestępczego pochodzenia i zajęcia środków pieniężnych stanowiących korzyści majątkowe związane z wyrządzeniem PZPN szkody majątkowej".

"Dwóm oskarżonym, Łukaszowi B. oraz Arturowi K., zarzucono między innymi popełnienie oszustwa poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli ustalonej spółki akcyjnej z branży chemicznej co do faktycznych kosztów realizacji zadań reklamowych i sponsorskich oraz doprowadzenia tego podmiotu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 2.050.000 zł." - czytamy.

Wkrótce więcej informacji.

