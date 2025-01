- Żaden normalny Polak już nie powinien kupować Tesli. Trzeba odpowiadać na to poważnie i twardo, łącznie z czymś takim jak bojkot konsumencki - tak minister sportu Sławomir Nitras skomentował sobotnią wypowiedź Elona Muska na wiecu Alternatywy dla Niemiec (AfD). Zadaniem polityka to "wtrącanie się w sprawy Niemiec".

Amerykański miliarder powiedział, że Niemcy "za bardzo koncentrują się na przeszłych winach". - Dzieci nie powinny ponosić winy za grzechy swoich pradziadków i bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami – powiedział szef Tesli do uczestników spotkania w Halle.

Musk przemawiał na wiecu AfD. Nitras: To wtrącanie w sprawy Niemiec

Minister sportu i turystyki w odpowiedzi na te słowa dodał, że "może pan Musk ze swoimi miliardami nie czuje zagrożenia, ale każdy normalny człowiek mieszkający w centrum Europy, który przecież pamięta, co się stało osiemdziesiąt lat temu, nie może obojętnie patrzeć".

- To jest hydra, która może się odrodzić. Szczególnie w takim dniu jak dzień wyzwolenia Auschwitz musimy o tym pamiętać i głośno dawać świadectwo prawdzie - podkreślił.

Nitras zaznaczył, że taka wypowiedź "daje świadectwo Muskowi, a nie Niemcom". Wyraził także nadzieję, że "może nawet te wypowiedzi Muska spowodują to, że AfD dostanie gorszy wynik, niż pokazywały sondaże, bo przecież nikt nie lubi, jak się ktoś mu wtrąca w wewnętrzne sprawy". - To jest ewidentne wtrącanie się w sprawy wewnętrzne Niemiec - zaznaczył.

NiemWypowiedź Muska wówczas skomentowała liderka AfD i kandydatka partii na kanclerza Alice Weidel. - Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again! ("Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi", co nawiązuje do hasła wyborczego Donalda Trumpa, które brzmiało "Uczyńmy Amerykę znowu wielką" - red.) - nawoływała. cy.

Zbliżają się wybory. Musk wspiera AfD

Musk poparł prawicowo-populistyczną partię Alternatywa dla Niemiec (AfD). Podczas oficjalnej inauguracji kampanii partii w Halle w Saksonii-Anhalt połączył się zdalnie z USA.

Musk już wcześniej poparł AfD pisząc na platformie X, że tylko ta partia może uratować Niemcy. Rozmawiał też na żywo z Weidel na X. Krytycy zarzucają mu, że wykorzystuje swój ogromny zasięg w tym serwisie, aby wpłynąć na wynik wyborów federalnych w Niemczech.

Wybory parlamentarne w RFN odbędą się 23 lutego. W sondażach AfD znajduje się na drugim miejscu za chadecją CDU/CSU.

Wcześniej to premier Donald Tusk, odnosząc się do wypowiedzi Elona Muska i lider niemieckiej AfD Alice Weidel stwierdził, że "słowa (...) o 'Wielkich Niemczech' i 'konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie', brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo".