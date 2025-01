Obchody wyzwolenia Auschwitz. Światowi przywódcy w Polsce

Jako pierwszy przemawiał ocalały z obozu koncentracyjnego Marian Turski. - Została nas tylko garstka - podkreślił nie kryjąc wzruszenia. - Nasze myśli kierujemy ku tej większości, tym milionom, które nigdy nam nie powiedzą, co czuli. Bo nie przeżyli - mówił Turski. Ocalały wspominał tych, którzy nie przeżyli. Przeczytał także list jednej z ofiar obozu. Następnie poprosił zebranych o powstanie i minutę ciszy.

- Od co najmniej dwóch tysięcy lat naszej cywilizacji towarzyszy wizja apokalipsy. Oto pojawiają się czterej jeździe apokalipsy – wojna, zaraz, głód i śmierć. Ludzie są sparaliżowani strachem i czują się całkowicie bezradni. Co robić? - pytał Marian Turski, po czym zacytował tekst jednego z rabinów.



- Nie bać się. Widzimy w świecie współczesnym, dzisiaj, teraz wielki wzrost antysemityzmu, a to właśnie on doprowadził do Holocaustu - podkreślił. - Nie bójmy się przeciwstawiać teoriom spiskowym, że wszystko, co złe na świecie jest skutkiem zapisania spisku przez nieokreślone grupy społeczne, a Żydzi są tu często wymieniani. Nie bójmy się rozmawiać o problemach, które dręczą tzw. Ostatnie Pokolenie. Naruszają oni co prawda nasz porządek społeczny, system prawny, ale sędzia, który wydał wyrok wypowiedział znamienne słowa: 'być może dziś skazuję jutrzejszych bohaterów' - oznajmił.

Następnie głos zabrała ocalała Janina Iwańska. Opisała początki obozu Auschwitz-Birkenau, zaznaczył, że pierwotnie był to zwykły obóz dla więźniów politycznych, niezadowolonych z okupacji niemieckiej. Pierwszymi więźniami byli większości Polacy, dorośli. Dopiero potem do obozu zaczęto sprowadzać małoletnich i osób różnej narodowości.

- Jak już wybudowano Brzezinkę zaczęto zwozić kobiety, bo wcześniej ich nie było - nie tylko kobiety z Polski, ale i całej Europy - relacjonowała Iwańska. - Od czasu, jak były gotowe krematoria i komory gazowe, nic więcej się tutaj nie działo, poza tym, jak zabijanie ludzi - wspomniała ocalała.

Później na mównicę weszła kolejna ocalała Towa Friedman. - Pamiętam gorąco, głód, pragnienie. Pamiętam, jak byłam przerażona i trzymałam mocno rękę matki w ciemnym wagonie bydlęcym, a trwało to niezliczone godziny. Pamiętam krzyki zdesperowanych kobiet, ich modlitwy, to przenikało moją duszę i prześladuje mnie do dziś dnia - wspominała ocalała z obozu koncentracyjnego.

- W tamtym czasie byliśmy ofiarami w moralnej próżni, ale dzisiaj mamy obowiązek nie tylko pamiętać, co przecież jest bardzo ważne, ale ostrzegać i uczyć ludzi, że z nienawiści rodzi się tylko więcej nienawiści, a z zabijania jeszcze więcej zabijania - podkreśliła.

Za to ocalały Leon Weintraub zaczął swoje przemówienie od wspomnienia trafienia do getta. Określił, że pięcioletni pobyt tam odznaczał się "nieustającą pracą i chronicznym głodem".

27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy niemieckiego obozu Auschwitz. Skrajnie wyczerpani więźniowie, których było w nim jeszcze około siedmiu tys. - w tym pół tysiąca dzieci - witali ich jako wyzwolicieli.

Niemcy rozpoczęli przygotowania do likwidacji Auschwitz w sierpniu 1944 roku. Sukcesywnie ewakuowali więźniów w głąb Rzeszy. Do połowy stycznia 1945 roku wyekspediowali około 65 tys. osób, w tym niemal wszystkich Polaków, Rosjan i Czechów.

Mimo zbliżania się oddziałów sowieckich Niemcy kontynuowali uśmiercanie Żydów. Komory gazowej po raz ostatni użyli w listopadzie 1944 roku.

17 stycznia 1945 roku odbył się w KL Auschwitz ostatni apel. Stanęło do niego 67 012 więźniarek i więźniów, w tym w obozie Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau - 31 894, a w podobozach - 35 118 osób.

Ostateczną likwidację obozu Niemcy zaczęli, gdy ruszyła ofensywa sowiecka. Rozpoczęli ewakuację więźniów "marszami śmierci". Z obozu macierzystego Auschwitz I oraz podobozów wyprowadzili 58 tys. osób. Piesze kolumny docierały głównie do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, skąd otwartymi wagonami transportowano więźniów do obozów w głębi Rzeszy. Podczas akcji zginęło co najmniej dziewięć tys. więźniów.

W Auschwitz i Birkenau zostało około dziewięć tys. więźniów, w tym około 500 dzieci. Esesmani uznali, że nie nadają się do pieszej ewakuacji i zamierzali ich zgładzić. Zdążyli zabić około 700 osób.

26 stycznia obóz opuściła większość załogi SS. Więźniowie, nie zważając na ostrzeliwujących ich ostatnich wartowników, szukali żywności i odzieży. Wielu zginęło. Umierali też z powodu zjedzenia zbyt dużych ilości żywności po długim poście. Część więźniów, głównie personel szpitali obozowych, podjęła próbę samoorganizacji życia obozowego i pomocy obłożnie chorym.